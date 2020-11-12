阿里巴巴回溫！天貓雙11檔期 成交4982億人民幣

中國年度盛事「雙 11」購物節完美收官，天貓雙 11 檔期創下 4982 億人民幣的驚人銷售記錄，有別昨日，相關概念股群起反彈。

阿里巴巴「天貓雙 11 全球狂歡節」邁入第 12 屆，從 11 月 1 日至 11 日期間，天貓雙 11 檔期總成交額達 4982 億人民幣，約 741 億美元，有超過 450 個品牌的成交額超過 1 億元人民幣。

京東也傳出佳績，京東 11.11 全球熱愛季累計下單金額超過 2715 億元人民幣，約 410 億美元。京東物流的個人快遞訂單量，成長 164%，京東雲倉單量成長了 138%。

中國政府有意起草線上平台反壟斷規定，引爆昨日雙 11 概念股崩跌，週三這些股票回溫反彈。

截稿前，阿里巴巴 (BABA-US) 上漲 0.17%、京東 (JD-US) 上漲 2.72%、拼多多 (PDD-US) 上漲 6.96%、唯品會 (VIPS-US) 上漲 0.97%。

Oanda 亞太區高級市場分析師 Jeffrey Halley 表示，起草的準則標誌著更加活躍的中國監管環境，預計科技股將繼續承受壓力，直到新法規的規模和範圍變得更加清晰為止。

投行 Raymond James 預計，中國電子商務將持續強勁成長，阿里巴巴仍是最受青睞的互聯網大盤股。