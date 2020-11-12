別對疫苗太樂觀！各國央行官員警告：經濟痛苦尚未過去

輝瑞和 BioNtech 疫苗的樂觀消息帶動全球股市連兩日大漲，但歐美新增確診病例仍在激增，各國央行官員警告，就算疫苗成功研發出來，今、明兩年的全球經濟仍亟待支持，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示，疫苗不會對經濟產生立即影響，並暗示將採取更多刺激措施。

拉加德周三說：「雖然有關疫苗的最新消息看起來令人振奮，但在達成廣泛免疫之前，我們依然面臨無止盡的加速感染和封鎖限制循環。」

ECB 對明年的經濟預測雖然包含某種「醫學解決方法」，但重申兩周前說法，也就是 ECB 隨時準備好擴大購債、支撐經濟。拉加德說：「第二波疫情帶來新的挑戰和風險，而我們的因應對策依然相同：和第一波疫情爆發時一樣，ECB 將提供支援。」

拉加德警告勿對疫苗過於樂觀的言論，呼應美國、瑞典和紐西蘭央行官員的說法。

美國達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 周二警告，美國經濟未來六個月面臨遏制感染人數激增的挑戰，「疫情尚未過去，第 4 季是如此，至少到明年第 1 季也將是如此，2021 年大多時候還是需要保持社交距離，遵守所有防疫準則。」

瑞典央行 (Riksbank) 總裁 Stefan Ingves 表示，就算疫苗進展令人振奮，依然難以評估經濟要過多久才能從疫情打擊中復原，「人們想要保持樂觀。但 (對抗病毒) 花了很長的時間，比許多人預料的更久。」

輝瑞和 BioNtech 的疫苗能預防超過九成感染，是疫情爆發迄今最重大的科學進展，這激勵全球股市大漲、債券下跌。但進入秋冬之後歐美疫情開始反撲，全球累計至少 5000 萬人染疫，約五分之一、相當於 1000 萬來自美國。

疫情也讓全球經濟陷入當代有紀錄以來最嚴峻的經濟衰退，全球央行紛紛降息和大規模購買債券，幫助借貸成本降到歷史低點；各國政府大舉發債，總計挹注 12 兆美元資金。

紐西蘭央行周三決議維持利率和購債計畫不變，但透過貨幣工具為經濟挹注額外的寬鬆，宣布將透過 12 月起啟動的「貸款計畫融資」(FLP) 降低銀行借貸成本。

在最新決策聲明中，紐國央行對經濟展望雖然沒有之前悲觀，但經濟前景取決疫情控制程度，並強調央行隨時準備好支撐經濟，負利率仍在選項當中。