疫苗樂觀情緒反成近期最大風險！經濟學家：2021年底才會完全復甦

經濟學家告警，市場的紓困反彈帶有風險。

MKM Partners 首席經濟學家兼宏觀策略師 Michael Darda 週三表示，美股本週飆升可能是因為 Covid-19 候選疫苗有效性達 90% 的激勵，但投資者不應該對這股樂觀情緒帶來的反彈漲勢太放心。

「短期內的風險顯然在於新增病例的激增，尤其是 (美國) 中西部和西部。」

「疫苗不會一夕之間出現，必須要耗費一段時間才會推出，且分銷和派送也需要一些時間，因此如果這段時間我們放鬆警惕，恐怕會遭遇一些問題，甚至可能導致部分關閉封鎖重現。」

Darda 認為，儘管經濟復甦速度超越了華爾街多數人的預期，但全美病例空前快速激增無疑是一個威脅。他預計要到 2021 年底才會完全復甦。

「長遠來看，我們得很樂觀認為，我們將返回全面的經濟健康狀態，但在近期內，病例數量暴增的情形仍令人擔憂，如果大家因為疫苗的好消息就變得自滿且放鬆警戒，這恐怕是個潛在的問題。」

Darda 研究發現，勞動市場正勾勒更瑰麗的前景。

勞工部上週公布，美國 10 月新增就業人數超過預期，失業率從前月的 7.9% 下降至 6.9%。

「即使經濟仍處於低迷狀態，我們也當然還沒有接近完全就業，但失業率在過去 6 個月以來一直非常快速的下降。」

Darda 指出，請領失業救濟金人數也持續下滑，全國獨立企業聯合會 (NFIB) 報告，10 月時小企業開出的職缺數創下歷史新高。

NFIB 的數據顯示，小企業主也對經濟健康表現出越來越大的信心，近 1/5 的受訪企業計劃在未來 3 個月內創造就業機會。

「只要勞動力市場中的那些高頻指標持續改善並守住，我認為我們可以一直期待商業週期持續復甦，並盼望在 2021 年結束之前返回全面的經濟復甦、完全就業。」

Darda 預期，今年底 S&P 500 目標仍在 3600，已是該指數歷史最高水準，且略高於 9 月 2 日的紀錄。S&P 500 指數週三收在 3572.70，意味到年底前的漲幅不到 1%。

「我認為，這些上漲肯定受到基本面轉變的支撐，我們可以在其基礎上發展，但大部分的上漲可能現在都已經在價格上反映完了。」