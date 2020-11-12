全球首款「Level 3」認證自駕車 HONDA Legend即將上市

本田汽車 (Honda)(7267-JP) 在 11 日 (週三) 表示，該公司將於本年度內、也就是 2021 年 3 月底前，推出具備「Level 3」自動駕駛功能的旗艦房車 Legend。該公司表示，這是全球首度有 Level 3 自動駕駛功能的汽車取得國家認證。

本田配備 Level 3 自動駕駛功能的旗艦房車 Legend，在 2020 年 11 月 11 日正式取得日本國土交通省的認證許可。

汽車的自動駕駛技術，以技術成分來作區分，共分成 5 個階段。目前在許多車輛上頭可見的自動剎車輔助或者是車道維持功能，屬於 Level 1 或 Level 2。

自動化駕駛分類 (圖片來源：翻攝自財團法人車輛研究測試中心 ARTC 官網)

而到了 Level 3，在滿足一定程度的條件下，方向盤及煞車等的操作將可交由系統接手。

這回本田在取得日本國土交通省認可的車輛上，搭載了該公司全新開發的自動駕駛裝置「Traffic Jam Pilot」。當高速公路出現塞車、或者是接近塞車的緩慢車流情況下，還有行車速度與天候狀況滿足一定條件，車輛就能自動駕駛。

在這個情況下汽車會自動跟隨前方車輛行駛，但是駕駛人仍須隨時準備在緊急狀況時接手駕駛，不過視線可以不必緊盯前方，能看手機或者電視畫面。

目前配備該項自動駕駛系統的車輛價格與上市時程還未揭曉。

而其他的競爭對手在自動駕駛技術的研發上也都不遺餘力。例如豐田 (7203-JP) 的高級車品牌 Lexus，在今年冬天上市的旗艦房車 LS 車系的最新車款，就會搭載歸類在 Level 2 的「放手功能」(hands-off)。該公司的高層表示，Level 3 的自動駕駛功能會在未來數年內投入。

日產汽車 (7201-JP) 則是原則上，在今後推出的新車上頭都會搭載 Level 2 的「ProPILOT」半自動駕駛輔助系統。高價車款可在高速公路上放手行駛，中低價格車款可以自動跟隨前車行駛。

雖然德國 Audi 也有 Level 3 的自動駕駛技術，但由於歐美等地的相關法規還不完善，目前未能邁入實用階段。

日本在 Level 3 相關的規範走在前面，日本政府揭示目標，要在 2020 年實現高速公路的 Level 3 自動駕駛。