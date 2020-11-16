仲琦打進美系衛星服務商供應鏈 傳取得Wifi6路由器標案大單

網通廠仲琦 (2419-TW) 傳出打進美國衛星通訊服務大廠供應鏈，董事長鄭炎為透露，仲琦獨家拿 Wi-Fi 6 無線路由器 (Router) 5 年大單，明年開始出貨，將大啖低軌道衛星商機。

鄭炎為雖然不評論客戶及市場傳言，僅表示，除了數據機外，的確在固網、Wi-Fi 6 等新應用、新領域有突破，並預計明年開始出貨。

據了解，當初該衛星服務商開案時，共有 11 家廠商競標，其中包含仲琦在內，有 6 家台廠，最終由仲琦脫穎而出，拿下為期 5 年的長單，預計 1 年將出貨 30 萬台。

而目前美系廠商在衛星服務進度較為領先的，除了 Space X 的星鏈計畫 (Starlink)，已經進入對外 Beta 試用外，更二度與 NASA 合作，執行載人飛行的發射任務。

另外，亞馬遜 (Amazon) 旗下 Blue Origin 的 Kuiper 計畫，今年中也獲美國聯邦通信委員會 (FCC) 核准，預計將在 2026 年 7 月 30 日以前完成一半的發射工作。

其他廠商還包括，微軟創辦人比爾蓋茲投資成立的 Kymeta ；而先前經歷破產危機的 OneWeb，在英國政府與印度電信運營商 Bharti 注資主導下，狀況也逐漸好轉。

根據美國衛星產業協會 (SIA) 統計，地面接收、傳輸設備一年市場產值就高達 1900 億美元，因此，不少科技大廠都將眼光放到低軌道衛星通訊上，美國的商業太空時代正式展開。