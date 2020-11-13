美國商務部暫緩TikTok禁令 但已向上訴法院提出異議

美國商務部周四 (12 日) 表示，原定禁用 TikTok 、禁止亞馬遜 (AMZN-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 提供網路託管服務的行政命令即刻起暫緩執行，目前已向費城法院提出上訴，對先前法院的臨時禁令提出異議，未來視「進一步法律結果」後再作決定。

美國商務部表示，由於費城法官 Wendy Beetlestone 上個月對這項行政命令下達的禁令，該命令目前已暫緩執行。不過，美國政府也在週四晚間對費城法院的裁決提出上訴，聲稱此舉是為了防止 TikTok 將美國用戶數據轉交給中國政府，而非封鎖資訊交流。

此前 Beetlestone 認為美國這項命令對「資料有效交流構成威脅」，可能超出政府在《國際緊急經濟權力法》(International Emergency Economic Powers Act) 中的權限，因此對其下達臨時禁令。

美國商務部週四作出讓步，主要與近期 TikTok 母公司字節跳動 (Bytedance) 所發起的一連串法律行動有關，字節跳動期望從中削弱美國政府的抵制，懷疑美國政府是否有權命令字節跳動需於週四前拆分美國業務，並以禁用作為威脅。

TikTok 美國業務最新進展

字節跳動本週向聯邦法院上訴，試圖推翻美國海外投資委員會 (CFIUS) 先前拆分 TikTok 美國業務的要求，TikTok 發言人週四在聲明中表示，公司即便反對美國的控訴，但仍持續與 CFIUS 聯繫並致力於解決國家安全的問題，近期也提交第四版的協議。

字節跳動在該協議中建議，美中雙方再設立一間「包含甲骨文、沃爾瑪及字節跳動現有美國投資者的新公司」，並專門負責處理 TikTok 美國用戶數據以及內容審核，據華爾街日報引述知情人士指出，這新公司不包含在原先談妥的 TikTok Global 中。

除了美國政府在行政命令上法律基礎薄弱外，美中雙方在協議上目前也出現很大的分歧，川普於今年 9 月同意字節跳動於美國成立 TikTok Global ，並將其中的 20% 出售給甲骨文 (ORCL-US) 和沃爾瑪 (WMT-US)，而字節跳動則擁有 80% 的股份，據華爾街日報引述知情人士透露，字節跳動股權佔比便是目前協商困難的關鍵點。

不過，消息人士指出，字節跳動對未來 TikTok 留在美國的協議仍然抱持著希望。

另一方面，此交易案還得經過中國政府審核才得以放行，中國表示所有交易案需遵守中國禁止出口限制出口技術目錄的規定，包含推薦式算法等，此舉也受外界普遍認為是針對 TikTok 而推出的新規定。