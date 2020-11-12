蘇揆拍板擴大發放三倍券 二種在台外國人也能領

振興三倍券 7 月中旬上路後，明顯帶動內需市場回溫，行政院長蘇貞昌今 (12) 日裁示，將新增二大發放對象，包括持永久居留證者及持外交官員證者，約有 1.3 萬人受益，將從 11 月 16 日起開放領取，截止日同為 12 月 31 日。

根據經濟部統計，三倍券自 7 月 15 日發放以來，截至 11 月 10 日，已有 2297 萬人領取，占比約 97%，目前尚有 77 萬人未領取，若以每日領取 7000 人的速度來估算，預計近兩日將突破 2300 萬人。

經濟部中小企業處長何晉滄表示，三倍券政策立竿見影，發揮刺激消費的作用，帶動 9 月零售業、餐飲業買氣熱絡，營業額均創歷年同月新高。蘇揆裁示，為表達對長期居住在台、具特殊貢獻及在台使節等外籍人士的感謝，因此，新增列為三倍券適用對象。

何晉滄說明，持永久居留證者，須在台居住五年以上、具有特殊貢獻人士、高端專業人才，或為無私奉獻服務台灣人民的神職人員等，符合資格者約有 11621 人，與國人一樣，可選擇領取紙本券或數位綁定。

至於持官員證者，分別為外交官員證、國際機構官員證、外國機構官員證、外籍隨從證，約有 67 國家 / 國際組織，共計 1410 人，外交部將採專案服務，協助發放紙本三倍券。