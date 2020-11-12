金融、傳產軟腳 台股衝高遇壓 跌40點收13221點

美國科技股回神，那指、費半收漲逾 2%，激勵台股今 (12) 日開高，一度衝上 13324.86 點，再寫歷史新高，但指數進入高檔壓力區，賣壓隨之出籠，金融、傳產普遍走弱，台積電、聯電、大立光等零星電子股仍獲資金進駐，加權指數終場跌勢收斂，下跌 40.41 點或 0.3%，收在 13221.78 點，成交值 2094.48 億元。

台積電仍為多頭指標股，早盤股價攻上 463.5 元，市值一度衝破 12 兆元大關，但隨即遭到調節，漲幅收斂至 0.2%，收在 458 元；大立光同樣在盤上表現，終場上漲 0.6%，以 3330 元作收；鴻海法說會下午登場，股價一路在平盤附近整理，終場收小紅。

其他權值股方面，台達電今日獲買盤青睞，強勢上漲近 4%，聯電、日月光投控、瑞昱、國巨、可成等股價也相對有撐；不過，連日強勢的金融及塑化，今日遭遇高檔賣壓，台塑四寶中，南亞跌逾 2%，台塑、台化跌逾 1%；金融股部分，國泰金、兆豐金、玉山金、第一金均下挫逾 1%，元大金跌逾 2%。

散熱族群今日成為資金追捧的焦點，奇鋐、雙鴻強勢亮燈漲停，泰碩、曜越、超眾、健策等也有 2-5% 的漲幅。遊戲廠第四季接連推出新作，帶動營運升溫，辣椒及智冠皆漲逾半根停板，歐買尬、橘子、宇峻、網龍也都表現不俗。

傳產為今日盤面弱勢族群，除了食品股表現一枝獨秀外，包括玻璃、鋼鐵、汽車及航運等類股均走軟；太陽能股持續回檔，元晶一度觸及跌停，但尾盤獲得低接買盤進駐，茂迪、達能、聯合再生跌勢也都有收斂的態勢；生技股合世、中天、合一、杏國、亞諾法、懷特、中化生等，賣壓都相當沉重。