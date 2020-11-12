【日盛投顧】指數創新高後拉回

◆盤勢分析

1. 美股科技股反彈，台股加權指數早盤指數再創新高，不過盤中傳出美國新任總統拜登的顧問建議封城防疫，美股盤後電子期急殺，使得午盤市場賣壓出來，收盤下跌，但仍守穩 5 日均線之上，成交量再度量縮；OTC 指數跌幅比集中市場大。盤面資金聚焦散熱、設備、網通及食品股相關族群，終場指數下跌 40.41 點，跌幅 0.30%，收在 13，221.78 點，成交金額為 2，105.32 億元。三大法人合計買超 57.26 億元：外資買超 56 億元、投信賣超 6.93 億元、自營商買超 8.18 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮下跌，後續上漲須補量，下跌須量縮。

(2)、均線：下檔支撐為 13，000 點附近，上檔壓力為 13，400 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 進入 80 以上超買區，提防短線震盪幅度會加劇。

3. 櫃買指數下跌 0.58%，收在 165.91 點。短線支撐為 163 點附近，壓力為 170 點附近。

4. 台股選股方向可留意被動元件、PCB、金融、觀光、造紙、塑化、內需。

結構散熱及設備股轉強

1. 散熱：APPLE 發表首款 ARM 架構筆電，市場預期將帶動散熱產品需求，散熱族群再度受到資金青睞，3017 奇鋐受惠筆電及資料中心等散熱需求，第三季前 3 季 EPS3.97 元已超越去年，周四股價率先攻上漲停，也帶動同族群 3324 雙鴻、6230 超眾股價聯袂大漲。

2. 設備：2330 台積電確定赴美設廠的計畫並不因美國總統換人而有所改變，相關設備廠也雨露均霑，6667 信紘科及 6532 瑞耘股價在 10 點前即攻上漲停板；剛被 MSCI 納入全球小型成分股的 3680 家登及 1785 光洋科股價也均呈現上漲。

3. 網通：網通設備大廠 3596 智易第三季在歐洲市場出貨恢復下，獲利創下 4 年以來新高，周四盤中股價再創今年新高，2345 智邦第三季 EPS 為 2.69 元為歷史次高，股價反彈也站上季線之上。

4. 操作建議：美股科技股反彈，也帶動台股部分電子股轉強，不過在股神巴菲特逢高賣出蘋果股票及 NASDAQ 指數短線技術型態上仍相對道瓊指數來的弱，因此我們認為短線上建議投資人選股佈局上，採分散佈局，不宜過度集中在科技股。選股方向可留意被動元件、PCB、金融、觀光、造紙、塑化、內需股等。