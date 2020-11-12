英國第三季GDP季增15.5% 然第二波疫情恐拖累復甦

根據英國國家統計局 (ONS) 在週四 (12 日) 公布的數據顯示，英國第三季國內生產總值 (GDP) 在較上一季成長了 15.5%，表明該國在第二波新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊前，經濟正從衝擊中復甦。

數據顯示，在 7 至 9 月份的第三季期間，英國 GDP 季增 15.5%，遠高於上一季的縮減 19.8%，略低於分析師預期的增長 15.8%。與去年同期相比，英國第三季 GDP 下跌了 9.6%，好於上一季的下跌 21.5%，略差於市場預期的下跌 9.5%。不過，整體經濟仍較今年年初下滑 9.7%。

ONS 表示，英國第三季 GDP 反彈，創下自 1955 年有紀錄以來的最大季度增長，也表明出在第二波疫情衝擊前，英國正在從疫情造成的歷史性衰退中反彈。儘管數據令人鼓舞，但英國經濟仍較疫情爆發前水平低了將近 10%。專家們預期，在新冠肺炎疫情持續延燒的情況下，將對英國經濟復甦帶來阻力。

CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 表示：「隨著十月份防疫限制措施的增加以及十一月份重啟部分封鎖，對英國第四季經濟的衝擊很可能將抵銷第三季的反彈。」

ONS 的數據也顯示，英國 9 月份 GDP 僅增長 1.1%，連續第五個月下跌，並低於市場預期的增長 1.5%。報告中指出，數據似乎也強調了一個事實，就是在防疫限制再度增加之前，經濟成長已經有所放緩。

英國財政部長 Rishi Sunak 在近日宣布，將該國因疫情而無法工作的薪資補償計劃延長至明年 3 月底，以防止失業率突然飆升，同時，英國央行也將購債規模擴大至 8950 億英鎊 (1.2 兆美元)。