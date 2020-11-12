防範外資收購戰略資產 英國立法保障本土企業

英國政府針對抵禦外資併購本土企業擬定新法，外國企業欲收購核能、人工智慧 (AI)、運輸、能源、國防等 17 個產業的英國企業之前，必須先報告相關交易，此舉將讓英國政府擁有更大權力調查和介入收購。

華爾街日報報導，依據研擬的規範，投資人需要事先匯報在 17 個領域的交易，政府將在 30 天內檢視交易。未遵守規定者將面臨公司在全球 5% 營收、或最少 1000 萬英鎊 (1300 萬美元) 罰款，以及多達五年徒刑。

此外，新法規可能賦予英國政府類似美國海外投資委員會 (CFIUS) 的權力，要求外資在收購涉及戰略技術的企業之前， 必須通過國家安全審查。

這意味著英國將成為最新一個加入保障涉及國家安全資產的歐美國家。相較於日益保護某些產業的歐洲國家，英國長年來對外資採取放任的態度，大多時候歡迎外資加入。

但英國今年脫離歐盟後，強生政府開始在吸引外資和保障戰略資產之間取得平衡；尤其在新冠肺炎疫情爆發導致股市大跌期間，不少外國企業有意趁低價大舉併吞，有關國安的顧慮有增無減。

依據目前的法規，假如外資單純收購一部分資產，就算具備戰略重要性，但因為不是收購整家公司，就不受併購法規約束，若是收購小型企業也不受法規限制。過去 18 年來，英國政府僅干涉 12 件收購案。

由於英國執政黨在國會掌握過半優勢，新法預料大致能以提議所列出的形式獲得批准。

儘管英國官員表示新法未特別針對中國，但美國政府近年拉攏英國等盟友圍堵中國企業，英國 7 月便禁止華為參與國內的 5G 網路基礎建設。

某些競爭法專家曾表示，新法規可能阻礙日本軟銀集團將晶片製造商安謀 (ARM) 賣給輝達 (NVidia) 的交易，但熟悉內情人士說新法規預料不適用此案。