〈2020百貨周慶〉新光三越站前店壓軸 首日來客超過7萬人 年增約1成

百貨公司周年慶陸續進入最後衝刺期，新光三越最後一波活動由站前店今 (12) 日壓軸登場，首日來店人潮上看 7.3 萬人，年增約 10%，預計業績 4.6 億元與去年持平，新光三越表示，第一和第二波周年慶至今，全台業績成長 3%，且消費力道強勁，客單價平均提升約 10%，樂觀看待全檔期目標將達成。

站前店主管認為，今年受惠天氣轉涼和內需增溫，加上滿仟送百門檻降低，預計將帶動業績雙位數成長；新光三越販促部協理孫紹堃也樂觀看待，全台周年慶 200 億元業績一定達成，使原定的全年 800 億元營收有望達標。

新光三越台北站前店今年主底全館單筆滿 2000 送 200，大家電區、法雅客和 iStore 單筆滿萬送 500，而在 APP 有效帶新客源後，也積極鞏固線上消費，每日上午 11 點線上扣會員點數 10 點，即可換橄欖油、洗碗精好物，為年度回饋最優惠。

除了新光三越，遠百 (2903-TW) 旗下遠百中山店也於今日起展開周年慶活動，中山店指出，全館首日業績上看 4 億元，年增幅達 20%，主要是因近日天氣轉濕涼民眾採買換季商品意願較踴躍，將換季商品備貨量拉高 20%。

而板橋大遠百則是延續周年慶首波攻勢，於即日起至 11 月 22 日再推第二波活動，強打對高消費客群規劃高消費刷卡禮。

同時，板橋大遠百也搭上偽出國商機，規劃獨家引進弘前櫻花祭官方合作形象大使櫻花未來周邊商品，並將弘前市特色商品帶入遠東百貨，同時，看準日本商品高討論度，板橋大遠百也引進多家初登場日本超人氣美食，讓饕客大飽口福，其中，有黒船 QUOLOFUNE 長崎蛋糕及銅鑼燒，為東京自由之丘名店。