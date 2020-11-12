【永豐期貨】電子族群接棒傳產及金融 台股小跌守5日線

期貨走勢

台指期週四下跌 35 點至 13226 點。價差方面，台指期轉為正價差 4.22 點，電子期轉為正價差 0.84 點，金融期逆價差擴至 - 4.96 點。現貨部分，三大法人買超 57.3 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1900 口至 17572 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 2793 口至 37503 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1705 口至 - 3943 口。

週三美國新冠確診數持續惡化，德州成為第一個美國累計確診超過 100 萬例的州，但科技股有所反彈，蘋果及亞馬遜帶領科技股上漲，美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.08%，標普 500 上漲 0.77%，那斯達克上漲 2.01%，費半指數上漲 3.67%。台股今天開高走低，早盤衝上 13324.86 點波段新高，但隨後賣壓湧現，一度下跌逾百點，加權指數終場跌幅收斂，收 13221.78 點，盤面上今天由電子族群接棒傳產和金融，其中 PCB 及散熱族群表現較為突出，今天外資小幅買超，雖然台股尾盤跌幅有所收斂，但成交量相對萎縮，代表上檔依然有壓待先整理，市場觀望氣氛濃厚，有獲利了結賣壓，短期大盤恐呈高檔震盪格局，持股的投資人宜做好停損停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13500 點，賣權未平倉最大量集中在 12800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.3 降至 1.26。VIX 指數下跌 1.23 至 19.28。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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