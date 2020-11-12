宇峻Q3純益季增18% 每股賺2元 攀十年新高

宇峻 (3546-TW) 今 (12) 日公告第三季財報，在營業費用減少帶動下，單季稅後純益達 9142 萬元，季增 18.2%，年增 1.45 倍，每股純益 2 元，寫近 10 年新高。前三季稅後純益 2.09 億元，年增 6 成，每股純益 4.59 元。

宇峻第三季營收 3.67 億元，季減 15.4%，年增 16.13%，毛利率 92.7%，季減 1.9 個百分點，年增 1.57 個百分點，營益率 28.74%，季增 9.74 個百分點，年增 14.32 個百分點；稅後純益 9142.6 萬元，季增 18.18%，年增 1.45 倍，每股純益 2 元。

宇峻前三季營收 11.85 億元，毛利率 93.96%，年增 3.25 個百分點，營益率 20.25%，年增 3.65 個百分點；稅後純益 2.09 億元，年增 60.77%，每股純益 4.59 元。

宇峻目前旗下 3 款重點遊戲包括《三國群英傳 M》、《三國群英傳：霸王之業》、《拉斯維加斯娛樂城》，《三國群英傳 M》今年上半年推出，前期營業費用較高，第三季在費用減少之下，帶動營益率大幅成長，獲利也因此攀十年新高。

雖然《三國群英傳 M》已推出超過半年，遊戲熱度消退，但 10 月 27 日已推出重大改版，並攜手「全聯 PXGo！」展開合作，可望進一步拉抬業績表現。

宇峻 10 月 20 日已推出新手遊《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》，《sin 七大罪～魔王崇拜～》也將在 11 月下旬上市。法人看好，在《三群 M》大改版之下，加上 2 款遊戲新作問世，年底也有資訊月福袋銷售挹注，第四季營收可望優於第三季，登全年高峰。

