〈鴻海法說〉劉揚偉：美選結果不影響威州布局 將彈性開出新產品線

對於外界關注美選結果是否影響鴻海 (2317-TW) 威州廠投資案，董事長劉揚偉先是幽默回應「美國大選結束了嗎？」，但隨即強調，不論到明年 1 月 20 日，美國是誰當總統，只要在全球 G2 情況維持下，威州投資還是會繼續，但會因應市場需求開出新產品線。

劉揚偉認為，未來供應鏈的變化就是 G2，美中二國都想要擁有自己的供應鏈，只要 G2 態勢不變，美國有生產據點是必須的，在威州投資就不會改變。

不過，劉揚偉表示，在投資報酬上還是要兼顧業務、股東，以及政府等三方利益，因此也會在威州長是建置不同產品線，如伺服器、人工智慧、電信網通、軟體等都是可能的生產項目。

至於其他海外投資方面，劉揚偉認為，印度市場很大，在當地生產符合趨勢，不過，印度雖然是趨勢，但短時間要追上中國一樣的規模還是有難度，就算是 5-10 年內也很難。

劉揚偉指出，鴻海在中國花了 20-30 年建立起現在的規模，印度應該也需要相當時間，但供應鏈發展的快慢，與當地工業環境與政府效能有關。

而在越南，劉揚偉坦言，由於投資熱絡，資源競爭已經發生，目前在北越已經很難找到土地，所幸集團在當地布局已久，在土地方面可滿足明後年的需求。