〈美股盤後〉白宮退出刺激談判 川普祭中企新禁令 道瓊挫跌 300 點

週四 (11 日) 諸多利空消息日內連發，恐慌指數 VIX 大漲，投資人避險情緒高昂，資金湧入債市、黃金。能源、科技、金融股同步下滑，中概股逆勢上漲，美股四大指數齊跌。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 5230 萬例，死亡數突破 128 萬例。美國累計確診超過 1,041 萬例，累計死亡數超過 24.1 萬。

週三美國通報超過 144,000 例新增確診，這是迄今為止的單日最高記錄，美國 49 個州感染率和住院率正在上升，波士頓，紐約和芝加哥都宣布新限制和宵禁。

除了疫情利空消息外，白宮稱，代表財政部長梅努欽將不再與眾院長佩洛西談判，將留給參議院共和黨領袖麥康奈爾接手談判，但麥康奈爾堅持主張推出小型紓困案恐讓談判僵局持續難以打破。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾盤中亦帶來又一利空消息，他與歐洲央行 (ECB) 主席拉加德、英國央行總裁貝利等三大巨頭出席歐洲央行線上論壇，鮑爾稱，美國經濟短期仍受疫情不確定性影響，復甦力道放緩。

尾盤時段，美國總統川普再度簽署針對中國投資的行政命令，禁止美國人投資與中國軍方有關的企業，料將牽連近 31 家中國企業，美股隨即溜滑梯，道瓊收跌逾 300 點。

週四 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 317.46 點，或 1.08%，收 29,080.17 點。

標普 500 指數下跌 35.65 點，或 1.00%，收 3,537.01 點。

那斯達克指數下跌 76.84 點，或 0.65%，收 11,709.59 點。

費城半導體指數下跌 32.81 點，或 1.31%，收 2,478.43 點。

標普 500 指數 11 大板塊一片血染，能源、材料、公用事業板塊領跌。(圖片：finviz)

科技五大天王集體淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.23%；臉書 (FB-US) 下跌 0.51%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.25%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.86%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.51%。

道瓊 30 檔成分股以英特爾領跌。英特爾 (INTC-US) 下跌 3.02%；波音 (BA-US) 下跌 2.98%；IBM (IBM-US) 下跌 2.30%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.24%；麥當勞 (MCD-US) 下跌 2.27%；Visa (V-US) 下跌 1.94%。

費半成分股多收黑。AMD (AMD-US) 上漲 0.69%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.29%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.56%；美光 (MU-US) 下跌 0.20%。

台股 ADR 無一倖免。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 1.12%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.98%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.81%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.80%。

焦點個股消息

拼多多 (PDD-US) 暴漲 20.41%，該公司最新財報告捷，實現上市後首次季度盈利，營收較去年同期成長近 90%。

Moderna (MRNA-US) 上漲 6.51%。該公司週三表示已取得足夠數據，將針對新冠疫苗 mRNA-1273 進行首次的期間分析，但並未說明何時將有效性數據提交獨立委員會審查。

外媒引述知情人士稱，富國銀行 (WFC-US) 有意願出售自家信用卡部門，目前已和潛在買方進行接觸，富國銀行下跌 1.57%。

經濟數據

美國 10 月 CPI 年增率報 1.2%，預期 1.3%，前值 1.4%

美國 10 月 CPI 月增率報 0%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 10 月核心 CPI 年增率報 1.6%，預期 1.7%，前值 1.7%

美國 10 月核心 CPI 月增率報 0%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國上週 (11/7) 初領失業金報 70.9 萬人，預期 73.4 萬人，前值自 75.1 萬人上調至 75.7 萬人

美國上週 (10/31) 續領失業金報 678.6 萬人，預期 690 萬人，前值自 758.5 萬人下調至 722.2 萬人

華爾街分析

Globalt Investments 高級投資組合經理 Tom Martin 說，現實情況是，即使我們從疫情中恢復，我們也不知道新常態會是什麼樣子，離異情結束仍有一段距離。

投行 Jefferies 稱，儘管年初大範圍的封鎖似乎不會重新上演，但預計許多地方政府將迅速強化防疫限制政策，以促進經濟活動，這可能導致新一輪企業裁員潮。

StoneX 全球市場策略師 Yousef Abbasi 表示：「由於投資人專注於令人擔憂疫情趨勢以及未來幾個月的艱難局面，因此市場上有些精疲力盡。」