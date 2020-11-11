高盛：四大因素推動標普明年底上看 4300 點

週三 (11 日) 美大選結果不確定性稍緩解、輝瑞新冠疫苗有 90% 有效性，催動美股近期走揚，高盛認為，四大因素將推動標普明年底上看 4300 點。

隨著高效疫苗即將問世，摩根大通週一上調標普預估值，研判明年初將達 4000 點，年底將升至 4500 點，週三高盛也上調標普預估值。

David Kostin 為首的高盛策略師團隊週三上調標普年終目標價，從 3600 點升至 3700 點，預估標普 2021 年底達到 4300 點，2022 年底將達 4600 點。

高盛策略師對未來美股走勢抱持樂觀，研判四大重要因素將推升標普未來走勢。

首先，輝瑞與其他企業的疫苗將在 1 月底獲得 FDA 緊急使用授權，並在 2021 年上半年投放市場，為全美人口提供足夠的疫苗劑量。

再者，基於第三季優於預期的財報業績，高盛對未來發布的企業財報深具信心。

高盛還預計，美國明年 GDP 成長將高於市場預期 (3.8%)，預估將達 5.3%。

最後，高盛還指出一項關鍵要點，美元下跌確保企業匯回海外獲利成本較低，而且就業市場疲軟應會支持標普成份股企業的銷售和獲利。

標普成分股中，高盛並不擔心 FAAMG 等熱門股面臨類股輪動或可能走向泡沫，因為這些成長股應受益於疲軟經濟成長趨勢與低利率。

高盛預測，標普 2021 年底前，其餘 495 檔股票和 FAAMG 股價對應漲幅 (圖片：高盛)

按照 1990 年以來的歷史數據計算，FAAMG 若未來將進入持續盤整的狀況，預測其餘 495 檔股票未來 12 個月漲幅均值將達到 12%，標普將上漲 9%。未來 FAAMG 未來僅上漲 5%，其餘 495 檔股票將上漲 20%，標普將上漲 16%。

FAAMG 即 Facebook、亞馬遜、蘋果、微軟和 Google 母公司 Alphabet。

高盛認為，隨著疫苗的批准和配發，預計未來數月將看到價值股追趕成長股漲勢的情況。