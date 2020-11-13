趕在政權交接前 參院擬下周表決川普提名的爭議Fed理事

彭博報導，參議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 周四 (12 日) 推動參院最快下周表決總統川普任命的爭議 Fed 理事人選薛爾頓女士 (Judy Shelton)。

薛爾頓的人事案已經拖延一年多，直到今年 9 月還無法取得足夠的票數。她曾擔任川普經濟顧問，支持回歸金本位制，意味著會限縮 Fed 影響通膨和就業的能力，她也曾反對聯邦存款保險 (FDIC)，質疑中央銀行存在必要性，引發爭議。

川普 17 個月前提名兩位人選接替 Fed 理事懸缺，另一位華勒 (Christopher Waller) 是聖路易聯邦準備銀行的研究主管。如果最終人事案雙雙過關，Fed 七名理事中大多數由川普任命，包括現任主席鮑爾。

現階段共和黨在參議院以 53 席對上民主黨的 47 席，擁有過半優勢；至於明年情況如何演變，得看喬治亞州 1 月 5 日的決選，不過外界預料可能仍由共和黨佔上風。

麥康奈爾推動的程序性投票僅針對薛爾頓。至於華勒，如果沒有參議員反對，無須唱名表決就可以獲得批准。

假如這兩席 Fed 理事的任命案無法在跛腳國會過關，總統當選人拜登明年可以另外任命他青睞的 Fed 理事。華爾街日報則分析，如果共和黨人最後仍保留參議院多數席次，可透過延遲或保留的方式左右。

參議院 53 名共和黨議員中，有猶他州共和黨參議員羅姆尼和 Susan Collins 兩人反對任命薛爾頓為 Fed 理事。假如民主黨參議員全員反對，薛爾頓必須確保不會失去第三名共和黨參議員的贊成票。

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