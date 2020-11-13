〈財報〉應材Q4營收創新高 估明年半導體設備投資仍強勁 盤後漲2.3%

半導體設備大廠應用材料 (Applied Materials) 週四 (13 日) 公布 2020 會計年度第四季財報，營收創下單季新高且各項表現皆優於市場預期，思科表示今年疫情加速全球數位化使半導體需求強勁，預估這股動能將帶動晶圓代工、邏輯等半導體客戶的投資力道延續至明年，盤後上漲 2.3%。

週四 (14 日) 應材 (AMAT-US) 下跌 1.91%，收 69.8 美元，盤後發布財報後股價攀高，漲 2.29% 至 71.4 美元。

應材股價日線圖 (圖: Google)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 46.9 億美元，年增 25%，優於 FactSet 預期 46 億美元

毛利率報 45.4%

營業利益為 12.8 億美元，占淨銷售額的 27.4%，

調整後 EPS 為 1.23 美元，年增 64%，優於 FactSet 預期的 1.17 美元

自由現金流 (FCF) 11.53 億美元

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

EPS 報 1.25 美元，年增 56%

毛利率報 45.7%

營業利益為 13.3 億美元，占淨銷售額的 28.3%

淨利報 7.55 億美元

2020 財年基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

營收報 172 億美元

毛利率 45.1%

營業利益為 43.7 億美元，占淨銷售額的 25.4%

EPS 報 3.92 美元

淨銷售額終端市場比重：

晶圓代工、邏輯等佔 58%

記憶體佔 21%

快取記憶體 21%

公司展望：

應材執行長 Gary Dickerson 在電話會議中表示，受到半導體系統與伺服器需求強勁帶動，第四季營收創下歷史新高，隨著未來強大技術趨勢成形，應材在市場上獨一無二的角色將能加速客戶產品路線圖發展，並在終端市場上持續擁有優異表現。

Dickerson 表示，新冠肺炎突如其來明顯改變社會運作模式，全球對半導體的依賴前所未。資通訊產業受到企業與經濟數位轉型趨勢帶動，使半導體與晶圓廠的設備需求穩健成長，而晶圓代工與邏輯方面則受惠於先進製程客戶持續建廠，相關設備需求強勁成長，思科確信客戶的投資需求有望延續至 2021 年以後。

不過，Dickerson 說，2020 年特殊市場表現低於預期，主要受到車市市況影響，不過預估 2021 年車市即將出現反彈。

記憶體市場方面，Dickerson 表示，受到客戶持續拓展技術路線圖助攻，2020 年記憶體客戶設備投資成長優於晶圓代工端，其中儘管今年 DRAM 市況表現較 NAND 遜色，不過應材認為 2021 年 DRAM 成長將明顯優於 NAND 市場。

2021 會計年度 Q1 財測：

預估淨銷售額介於 47.5 億至 51.5 億美元，優於 FactSet 預期的 45.1 億美元

稀釋後 EPS 介於 1.2 至 1.32 美元，優於 FactSet 預期的 1.11 美元

展望未來，Dickerson 持續看好應材後市發展，2021 年展望將維持原先的預估，而 2021 年未來成長的動能將密切關注 OLED 在資訊市場與手機高階 OLED 滲透率。

目前 5G 手機有近 7 成採用 OLED 螢幕，預計摺疊式 OLED 手機推出將進一步提升 OLED 使用率，未來 OLED 的成長將擴大應材在顯示器市場的發展。

Dickerson 認為，長期而言高階材料工程成長動能將受到 AR/VR 技術、運輸與醫療以及 AI 帶動，AI 的多面向應用是其中最大成長潛力。