亞馬遜Alexa改採自家研發晶片 降低對輝達依賴

亞馬遜 (AMZN-US) 周四表示，Alexa 語音助理部分運算將改採自家設計的晶片，希望提升速度、降低成本。此舉也意在降低對輝達 (NVDA-US) 晶片的依賴。

亞馬遜 Echo 使用者詢問 Alexa 時，問題得先傳送回亞馬遜的資料中心並經過幾個處理步驟，等亞馬遜電腦得出答案，也要把這些文字轉換成語音資料，再由 Alexa 回答。

之前這些運算工作都使用輝達的晶片，但亞馬遜決定未來「絕大多數」的工作將由自家研發的「Inferentia」機器學習推論晶片處理。這款晶片最早在 2018 年推出，用於加快大量機器學習資料的處理速度，例如把文字轉換成語音或人臉辨識。

拜亞馬遜、微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 對運算晶片的暢旺需求之賜，輝達和英特爾 (INTC-US) 等的資料中心業務蓬勃發展。但愈來愈多大型科技公司拋棄傳統晶片供應商，轉而自行設計晶片，例如蘋果周二 (11 日) 正式推出首款搭載自行研發 M1 晶片的 MacBook，和英特爾分手。

亞馬遜表示，部分 Alexa 作業流程改用 Infertia 晶片之後，延遲情況改善 25%，成本降低 30%。

亞馬遜曾表示，雲端人臉辨識服務 Rekognition 已經開始採用 Inferentia 晶片，但亞馬遜並未透露先前採用哪一家廠商的晶片，或是改用自家晶片的比率佔多少。

亞馬遜的人臉辨識服務因為被用來執法受到人權團體高度關注，全美 6 月因為非裔公民佛洛伊德之死爆發大規模抗議活動之後，亞馬遜暫停授權給警方使用，為期一年。