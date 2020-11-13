無買家 「榮耀」獨立上市成另一條路

在神州數碼表達無意收購華為旗下智慧手機副品牌「榮耀」後，外傳榮耀將脫離母公司成為一家獨立公司。對此傳言，周五 (13 日) 華為相關人士表示目前尚處於「傳聞階段」。

這個的回應似乎間接證實傳聞，一般如果消息不實，或是官方不願在當下證實的消息，通常會用更堅決的否定語氣，但「尚處於傳聞階段」的回應很可能「榮耀」品牌將獨立。

日前網路傳出華為計劃將榮耀手機業務整體打包出售，價格人民幣 1000 億元。神州數碼、TCL、小米、OPPO、vivo 等幾家企業都被曝出將可能從華為手中買下榮耀。

至於人民幣 1000 億的估值，消息人士指出是根據去年榮耀純益人民幣 60 億元，以本益比 16 倍計算出來。

(圖片: AFP)

此外，關於神州數碼有意收購榮耀一事，該集團已表態並未與華為就榮耀出售案達成任何協議。

市場分析指出，受到美國封鎖華為的政策影響，華為業務已受到嚴重衝擊。但榮耀並未成為制裁對象，因此其手機業務仍可順利進行，可以繼續與高通、聯發科等主流手機晶片廠進行合作。

因此若獨立於母公司，有機會發展出自己的一條道路，甚至上市都是可行之道。榮耀擁有數億用戶，品質和用戶體驗都不差，且榮耀也擁有自己的粉絲群。

榮耀已從最開始聚焦在中低階手機，一直發展到向高階市場滲透，在形成一批非常可觀的客戶群之下，榮耀已是中國智慧手機市場中不可忽視的新興勢力。

陸媒報導指稱，榮耀員工將從華為坂田總部搬出。待榮耀獨立融資後，華為將有多名高階主管加入榮耀擔任核心幹部，榮耀總裁趙明可能擔任 CEO。

