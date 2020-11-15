【郭恭克專欄】美經濟回穩、貨幣寬鬆不變 台股資金面不墜可望續走高

美國總統大選 11 月 3 日最後投票後，初步由民主黨拜登陣營取得領先，但因本次大選受疫情干擾，美國各州開放郵寄及不在籍投票數量龐大，開票、計票速度各州步調不一，攸關勝負的幾個搖擺州票數遭川普陣營質疑，伴隨大選之後的法律訴訟角力戰已成為續集。

美國總統大選最終結果雖未迅速浮現，除大選之夜的期指短暫產生波動外，華爾街似不受太大干擾，除那斯達克指數、費城半導體指數持續強勁多頭走勢外，道瓊及 S&P500 指數年線均於 11 月上旬再度走揚，四大指數年線同步呈現多頭趨勢。



美國 11 月上半月公布的重要總體經濟數據，除了就業市場持續維持緩慢復甦步調外，其餘持續顯示總體經濟景氣已回復擴張軌道。

ISM 製造業採購經理人指數 10 月躍升至 59.3，創 2018 年 9 月以來最高，連續 5 個月重回代表景氣擴張的 50 以上，且上升趨勢相當明顯，顯示美國製造業景氣自 3 月迅速萎縮呈現衰退狀態，6 月起已重回擴張軌道。

10 月 ISM 非製造業採購經理人指數雖回落至 56.6，但已第 5 個月回到代表景氣擴張的 50 以上。整體服務業經濟活動已回復至疫情爆發前的水準，與連續 5 個月上升的零售銷售額不謀而合。

10 月非農業新增就業人口 63.8 萬人，失業率從 9 月的 7.9% 下降至 6.9%，連續 6 個月下降。過去 5 個月新增非農業就業人口合計為 1205.5 萬人，仍僅及 3 月、4 月的減少人數合計數 2216 萬人的 54.4%，而武漢肺炎爆發前的 2 月失業率為 3.5% 的 50 年低點，美國就業市場雖已走過疫情爆發後的最低迷期，且持續復甦之中，但因部分經濟消費行為模式改變，致仍遲遲無法恢復正常水平。

截至 11 月 7 日止，美國單周初領失業救濟金人數為 70.9 萬人，創 3 月以來新低，四周移動平均數為 75.525 萬人，創 7 個月最低，顯示美國就業市場景氣離疫情爆發前仍有一段距離，但持續改善的趨勢則持續之中。

圖、美國單周初領失業救濟金及四周移動平均人數走勢圖

近期美國 10 年期公債殖利率上升至 0.98% 逼近 1% 關卡，引起市場關注，分析者甚至引為美國選後通膨環境加劇，聯準會貨幣政策將改弦易轍，恐將造成全球股市由多轉空，真的如此嗎？以下從幾個簡單層面觀察。

圖、美國 10 年期公債殖利率走勢圖 (短)

美國 10 年期公債殖利率已脫離 8 月的歷史最低點，過去三個月呈現震盪走高、緩步上升走勢，顯示債市反映總體經濟已走過武漢肺炎重擊後的經濟景氣谷底，但上升幅度並非陡升狀態，並非伴隨通貨膨脹高度預期的走勢，以此遽判美國聯準會將於總統大選選後緊縮貨幣或改變極度貨幣寬鬆政策，實乃無稽之談。

圖、美國 10 年期公債殖利率走勢圖 (長)

10 年期公債殖利率自 3 月正式跌破 1.0% 以後，過去三個月雖已脫離歷史低點，但至 11 月中旬，仍始終維持在 1.0% 以下的歷史低點區域，顯示債市投資者仍高度預期總體經濟景氣縱使已走過最谷底期，但擴張成長力道仍弱，由實質經濟總額需求拉動的通貨膨脹的可能性極低，此為美國聯準會宣示在 2023 年底前將維持貨幣寬鬆政策的主因。

圖、美國一般消費者物價 (CPI) 年增率走勢圖

圖、美國核心消費者物價 (Core CPI) 年增率走勢圖

美國 10 月一般消費者物價指數 (CPI) 年增率自 9 月的 1.4% 下降至 1.2%，連續四個月上升後的首度回落；10 月核心消費者物價指數 (CPI) 年增率自 9 月的 1.7% 小降至 1.6%。物價趨勢情勢雖已脫離谷底回穩，但並未持續迅速竄高，尚看不到通膨的陰影。

圖、美國公債殖利率曲線圖

從公債殖利率走勢圖可以清楚看到，短期國庫券殖利率近三個月不僅未上升，甚至微幅下降，此顯示美國聯準會仍充分支應金融市場短期資金流動性，極度貨幣寬鬆動作並未改變。另從 10 年期以上得長期公債殖利率上升幅度擴大，顯示債市預期長期債券殖利率終將因總體經濟回穩到擴張軌道而走升，目前長年期公債殖利率仍在歷史相對低檔區，顯示 10 年期公債殖利率的上升，並非來自通膨增溫，以長年期公債的上升遽判為通膨將臨，真是讓人無法理解。

美國聯準會 (Fed) 於 11 月利率決策會議會後聲明，再次強調在達到充分就業，並讓長期平均通膨率回到 2% 以上之前，將維持寬鬆的貨幣政策，在未來幾個月聯準會將以現有步調繼續購買美國公債及機構抵押證券 (MBS)，以維持金融市場穩定運作，並支持信用流向家庭及企業

經濟基本面向榮，資金面維持極度寬鬆狀態，均不構成美股走空的客觀條件。資金面的極度寬鬆不僅有利美股多頭，亦外溢至其他國家，台幣匯率亦受此影響而走強，支撐台股資金面不墜。

美國總體經濟持續復甦，總統大選後的貨幣寬鬆基調不變，台幣匯率持續維持強勢。11 月 15 日前，上市櫃公司第三季財務報告將公告完畢，投資者緊密追蹤上市櫃公司的最新營收消長，配合上前三季的獲利數字，從中擇優逢低買股，仍是較佳的投資策略。