【鍾國忠專欄】法人作帳股的操作技巧

(一) 美大選後台股進入法人作帳時刻

上市指數先前最高點 7/28 的 13031 點一直無法順利攻上，終於在美國總統選後，於 11/9 順利突破壓力，預期選舉因素消除後，大盤走勢將會較穩定，接下來離年底已剩下不到 1 個半月時間，可預期這段時間將是法人作帳的重點時刻，現階段指數雖會創高，但空間幅度不大，不過個股卻因法人著墨不同，而有走勢上的差異。

為何提到指數創高，但指數空間有限？主要是近期發現，只要單日指數大漲，接下來的交易日量能就馬上降溫，如 11/10 見到 2515 億大量，11/13 降到只剩下 1801 億元的量能，才 2~3 天的時間，日量馬上萎縮只剩約 7 成量，另外包含亞股與 OTC 指數，本波都未創高，所以市場仍小心謹慎走這波行情。

(二) 法人作帳有三種

至於年底法人作帳重點，或者未來投資人該如何操作？以下從三點扼要分析：

1. 漲幅高乖離伺機獲利賣出：對法人而言，今年有不少檔個股是從低檔買進迄今漲幅甚大，因此最近有利多消息時，股價卻利多出盡，法人考量至 12 月當中，不見得還有機會再見個股逢高賣出價位，因此把握機會賣股，這樣的獲利作帳對法人帳面有利，但不利投資人，這段時間電子股最明顯，投資人應避免搶進這類法人獲利賣出作帳股，預期此效應將持續下去，因為法人再買進這些潛在獲利個股，除了要再投入更多資金，且會墊高持股平均成本，甚至有可能 A 法人買進作帳，但 B 法人卻逢高賣出，因此這類作帳股會造成投資人投入高資金但效益最小，短期不易在這方面操作獲利。

2. 抗跌作帳股：由於美化帳面個股不可能將所有個股都賣出，此時一些長期重要核心持股就要想辦法作帳，那就是盡量讓這些個股不要出現大跌，只要在有限的漲跌範圍內，對整體帳面的影響就不大。

3. 低檔拉抬作帳股：作帳股可在獲利股著墨，但另一方面，也可朝向將帳面損失幅度作攤平改善，如先前金融股跌多，讓不少法人今年在金融股操作上是損失，此時如果能低檔買進，或許年度個股不一定出現獲利，但至少可改善損失，因為用比先前更低價買進，平均成本可降低，且大跌機率變小，但反彈機會大，這將是最近的操作重點，投資人可以特別留意。

整體而言，年底的最後一個多月，是法人拚年度績效的重點時刻，法人作帳行情列車已動，但最重要的是不要上錯車，不要搭上法人獲利下車股，反倒是要留意法人開始剛上車的個股，在年底前仍可為自己的投資操作增加獲利。