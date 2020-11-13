【袁志峰專欄】科技股調整已完 可伺機吸納

11 月 13 日推介 - 平安好醫生 (1833)，上日收市 $100

1) 股市前景

昨日港股成交回復正常水平，反映科技股這輪拋售已基本結束，可伺機作選擇性吸納。雖然疫苗硏發有進展，但現時歐美疫情嚴峻，全球經濟未來六個月仍具較高的不確定性，舊經濟板塊估值回歸之路漫長，投資者不需急進，只宜趁低吸納。

今天推介是平安好醫生 (1833) ，由於互聯網醫療發展前景亮麗，作為行業領先企業，具長線投資價值。股價自 10 月起於 100 元左右横行整理，反映 9 月尾配股價 98.2 元有一定技術支持。京東健康下月招股可能對同類型公司的股價有刺激作用，建議買入，目標價 115.0 元，止損價 95.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 182 點，其後輾轉回落，午後曾倒跌 156 點，收報 26169 點，跌 57 點或 0.2%。成交額按日減 40% 至 1603 億元。港股通南向資金淨買入 16 億元，11 月以來累積淨買入增至 359 億元。

藍籌股 17 升 31 跌 2 持平。吉利汽車 (175) 及騰訊 (700) 分別漲逾 6% 及 4%，是升幅最大藍籌。其次是藥明生物 (2269)、小米 (1810) 及創科實業 (669) 皆漲逾 3%。中國聯通 (762)、友邦保險 (1299)、華潤置地 (1109) 及中國海外發展 (688) 皆跌逾 3%，是表現最差成份股。中國移動 (941)、滙豐 (5) 及恒生銀行 (11) 跌逾 2%。

恒生科技指數升 3.2%，成份股 25 升 4 跌 1 持平。京東 (9618) 及美團 (3690) 是表現最好成份股，分別漲 8% 及 6%。金蝶國際 (268)、金山軟件 (3888) 及丘钛科技 (1478) 升逾 5%。同程藝龍 (780) 及中興通訊 (762) 跌逾 1%，是表現最差成份股。

板塊方面，科技、教育、太陽能、體育用品及汽車股普漲。中教控股 (839) 升 8%。宇華教育 (6169)、希望教育 (1765)、成實外教育 (1565) 及睿見教育 (6068) 急升 15%-18%。信義光能 (968)、保利協鑫能源 (3800) 及福萊特玻璃 (6865) 漲逾 5%。安踏體育 (2020) 及李寧 (2331) 漲逾 5%。比亞迪股份 (1211) 及長城汽車 (2333) 分別升 13% 及 8%。本地銀行及地產、電訊、航空、基建、水泥、內房、內銀及內險股下跌。

周四上証指數小幅高開，全日窄幅震盪，收報 3338.68 點，跌 0.1%。深証成指升 0.5%%，科創 50 指數升 1.3%。滬深兩市總成交減至約 7100 億元 (人民幣，下同)，較周三少約 1600 億元。滬深股通北向資金淨賣出 5 億元，11 月以來累積淨買入減少至 356 億元。

3) 上日美股市況總結

周四美股三大指數下跌。道指收報 29080 點，跌 317 點或 1.1%。標指跌 1 0%，納指跌 0.7%。美匯指數跌 0.1%，收報 92.96。現貨金價升 0.6%，收報 1877 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

美國總統川普周四簽署行政命令，禁止美國人或企業投資於由中國軍方擁有或控制的公司，受影響的企業包括電訊營運商中國電信 (728)、中國移動 (941)，以及生產監控產品的海康威視 (002415.SZ)，合共 31 間中資公司。(信報)

5) 個股訊息

按非國際財務報告準則計算，騰訊 (700) 第三季盈利 323 億元 (人民幣，下同)，按年增 32.3%，收入 1254 億元，按年增 29.0%。今年首三季，盈利 895 億元，按年增 30.0%。(信報)

長和 (1) 公布，同意出售 CKH Networks 發射塔資產與業務的間接權益，予歐洲無線電訊及廣播基建營運商 Cellnex。交易總代價為 100 億歐元，部分約為 Cellnex 全數擴大股本 5% 的 14 億歐元新股，餘額則以現金支付。(信報)



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