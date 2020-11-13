〈新冠疫苗研發〉不只公費 指揮中心：未來擬開放自費接種

美國藥廠輝瑞與德國 BioNTech (BNT) 研發新冠疫苗傳出捷報，引發熱議，疫情指揮中心發言人莊人祥今 (13) 日表示，目前國際上還沒有任何一支疫苗上市，會持續觀察疫情，並評估安全性、有效性，未來除了提供高風險族群公費接種，也可能會開放自費接種。

對於東洋 (4105-TW) 代理 BNT 新冠疫苗破局案，是否因為有另一家代理商，莊人祥表示，確實有 2 家業者洽談 BNT 疫苗，但指揮中心態度一致，皆要求提出直接授權書與合約草案，此外，也希望能透過疫苗全球取得機制 (COVAX) 購得 BNT 疫苗，正多方面進行中。

至於疫苗自費、公費問題，莊人祥指出，全球各國研發的疫苗目前都還沒有上市，未來會看國際疫情、國內情況及疫苗的安全性、有效性，提供高風險族群公費接種，同時也會評估，是否開放讓有需求的民眾自費接種。

BNT 疫苗運輸、保存必須在極低溫環境，冷鏈費用應該由誰負擔也引發關注，對此，莊人祥強調，會跟廠商共同評估規劃安全完善的設備，所需費用可納入疫苗採購費用來核實。

此外，為加速國產疫苗二期臨床試驗進度，衛福部公開徵求受試者，意向登記平台自 11 日上線，獲得民眾反應踴躍，根據統計，截至 13 日下午 5 點，累計已有逾 17400 人有意願參與疫苗試驗，並持續增加中，即將達成招募 2 萬人的目標，不過，最終受試名單仍待廠商及醫院評估是否適合進行臨床試驗。