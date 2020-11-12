〈新冠疫苗研發〉加速國產疫苗試驗收案 登記受試者破萬人

國際新冠肺炎升溫，為加速疫苗二期臨床試驗，政府首度建置臨床試驗意向登記平台，協助廠商收案，原先預計月底前招募 2 萬人，不過，民眾反應相當踴躍，平台上路僅一天，登記人數已突破萬人，衛福部長陳時中也表態，樂意成為受試者。

台灣目前有 3 家廠商進入第一期臨床試驗，包括國光生 (4142-TW)、高端疫苗 (6547-TW) 及聯亞生技，但二期受試者至少要 3000 人加 500 人對照組，才有機會取得「緊急使用授權」，小規模量產應急。

為支持疫苗研發，衛福部建置「COVID-19 疫苗臨床試驗意向登記平台」，徵求有意願的民眾參與，盼儘早達成疫苗國產國用的目標，業者也將提供每名受試者營養費、車馬費，至少 8000 元起跳。平台昨天上線後，隨即獲得民眾踴躍迴響，短短一小時就有 1000 多人登記，截至今天上午 11 點，已經突破萬人，達成一半的目標，不過，完成登記不等於成為受試者，名單必須經由廠商評估。

陳時中今天出席立法院備詢，對於是否成為受試者，他表示，自己很樂意，但因為是事業計畫主管單位，需要再跟法制組進一步了解。至於輝瑞疫苗傳出副作用，陳時中透露，國內目前相關研究數據算是樂觀，但還是要確認安全性、有效性，以及查驗登記。

歐美秋冬疫情蠢動，我國今天再新增 5 例 COVID-19 境外移入個案，自 11 月以來已增加 34 例，預計全台確診數將達到 590 例，根據統計，全球累計病例已高達 5215 萬人，死亡人數為 128.5 萬人。

指揮中心預計下周三 (18 日) 公布「秋冬專案」，將祭出更嚴格的防疫措施，包括加強境管及新生活運動、擴大篩檢等，但牽涉不同部會，也需要地方政府執行，明天將跨部會召開相關會議。