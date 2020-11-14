北京填補美國外交真空 全球最大貿易協議RCEP周日將簽署 

美國在外交舞台缺席之際，中國持續擴大在東南亞的影響力，近日北京當局在東協峰會上以催生全球最大貿易區為號召，承諾促進區域繁榮並提供疫苗。

涵蓋東協 10 國與中、日、韓、紐、澳 15 國的「區域全面經濟夥伴關係」(RCEP) 協議歷經八年磋商，終於預定在本周日 (15 日) 東協會議最後一天簽署，15 國並同意為去年退出談判的印度保留日後加入的管道。

RCEP 會員國包辦全球 30% 經濟產值，簽署後將成為全球最大規模貿易協議。

RCEP 被視為中國帶頭對抗美國的貿易協議，且因要求取消的關稅低於其他貿易協議，成為中國發揮商業影響力的絕佳舞台。中國因為疫情控制有成，今年經濟成長領先其他主要國家，RCEP 簽署之後將帶來更進一步的助益。

日經新聞報導，雖然一些會員國對中國崛起心存忌憚，但美國聚焦國內疫情和總統大選的情況下，北京得以在外交舞台掌握優勢。

拜登上任修補美國真空現況？

截至周五，美國都沒有參加周六東協領袖峰會的跡象。

華爾街日報 (WSJ) 指出，RCEP 對美國總統當選人拜登構成巨大壓力。美國當年原本打算率先加入打造亞太自貿區的「跨太平洋夥伴協定」(TPP)，但川普上任後隨即退出，其餘的日、澳、加、墨 (不含中國) 等 11 國便於 2018 年簽署範圍較小的 「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)。

泰國朱拉隆功大學安全與國際研究所所長 Thitinan Pongsudhirak 說：「美國被 RCEP 排除在外，可能給華府更多動機重返貿易協定。」

拜登去年曾表示試圖重談 TPP，但考量到貿易夥伴國可能要求更多讓步、美國許多人仍對大型貿易協議抱持疑慮，重談並非易事。

日、越忌憚中國崛起

日本一方面希望把更多產品賣到中國，另一方面，由於美中貿易關係自川普就任美國總統以來趨於緊張，日本一直不願簽署 RCEP。

日經指出，如今川普敗選，促使日本做出決定。一名熟悉日本政府想法的消息來源說：「川普在總統大選失利，是促使日本簽署 RCEP 的原因之一。」

鑒於美國並非 RCEP 談判一員，日本原本希望印度可以和中國抗衡，但印度最終並未重返談判桌。

中國預料會在周六峰會中向東南亞國家施壓，要求在南海領土爭議讓步。中國在 11 月 4 日公布海警法草案，授權中國海岸警衛隊為了保障南海人工島，得以向外國船隻開火。

輪值主席國越南是唯一向表達反對的與會國家。越南總理阮春福說，希望南海爭議透過和平手段化解，各界應該尊重法治，維護共同價值。

中澳貿易關係微妙

澳洲正設法與中國維持微妙的貿易關係。今年初澳洲響應美國，要求調查新冠肺炎益情源頭之後，北京當局對澳洲進口牛肉、大麥和紅酒設下限制。

西澳大學外交政策智庫、珀斯美亞中心的貿易專家 Jeffrey Wilson 說，儘管北京也是 RCEP 的會員國，但這項貿易協議將有助澳洲落實出口多樣化、降低對中國依賴，「如果澳洲不能出口到中國，RCEP 實際上是幫助澳洲進入這些市場的福音。」