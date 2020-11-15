〈觀察〉抑制房價炒作 除了政策控管還要靠金融創新

台商境外資金回流，除了回台投資擴產外也順勢帶動房價重拾多頭大漲，高房價議題成為國會殿堂熱議話題，但想要抑制房價飆漲除了稅制、融資信用管制外，強化金融商品創新研發能力，也可適度引導資金轉進其他標的，避免一窩蜂湧入房市。

儘管台商境外資金回流專法，採專戶限時控管方式避免資金轉進房市炒作，但在熱錢行情簇擁下，仍擋不住「紅單」交易熱潮，炒熱都會區房價行情，甚至傳出有投資客成立紙上空殼公司，以公司股權交易名義短線買賣賺取價差炒房，巧妙規避房地合一稅最高稅率 45%。

面對輿論的打房壓力聲浪，財金部會近期不斷宣示「健全房價決心」，例如中央銀行上銀行提醒落實授信原則並留意相關風險，財政部則搬出稅制與地方政府補助款等「棍子」示警，希望透過政策性宣示「提醒」投機性買盤節制縮手，壓抑節節攀升的房價現象。

在全球低利率環境下，加上疫情與國際政經因素干擾，讓股債投資市場波動加劇，在資金尋求投資管道與收益有限的情況下，「錢進房市」自然被視為資金相對有效的投資管道之一，在投機性買盤推波助瀾下，讓沉寂多時的房市再度重返多頭。從前 10 月包括契稅與土增稅的實徵淨額雙雙站上近 20 餘年來新高，房市交投熱絡可見一斑。

這波房價大漲除了有自住客的剛性需求外，還包括投機性買盤炒作，儘管有房地合一稅箝制，但在資金去化管道有限、其他金融商品收益率低的大環境下，房地產交易投報率仍相對誘人，讓不動產成為資金趨之若鶩的投資標的。

台灣市場目前缺的不是資金而是投報率，在可選擇金融商品有限情況下，使得資金在回流後自然大舉轉進相對安全的房市尋求收益，儘管金管會已陸續放寬，讓銀行可鎖定高資產客戶提供全新理財服務，但關鍵除了業者對理財商品研發創新能力外，也應從其他政策著手，讓市場更具吸引力，適度引導投資資金轉向，避免一窩蜂湧入房市炒作。