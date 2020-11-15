達里歐看全球市場 正處「中強美弱」的特殊時刻

橋水聯合基金億萬富豪創辦人達里歐（Ray Dalio）指出，全球市場正處於「非常特別的時刻」，因為中國資本市場正在崛起、美國的吸引力正在減弱，相對權力面臨挑戰。

達里歐指出，中國資本市場快速發展、當局擴大開放市場，目前中國市場已向海外投資者開放約 60%，2015 年時該比率還只有 1%；此外中國股市已占全球約 15%，這些條件，提高了這個全球第二大經濟體吸引全球資本的競爭力。

與此同時，美國為了支撐經濟，在疫情期間實施的大規模財政和貨幣刺激打壓美元，使得美國和美元的基本面變得更具挑戰性，也使中國成為了相對有競爭力的資本轉移地。

達里歐的意見，呼應他最近的操作，也就是橋水聯合的投資組合必須有很大一部份的中國資產，這個觀點是來自分析歷史、與過去身為總體投資人過去 50 年來的經驗。達里歐說「我喜歡押注在我認為未來會出現的趨勢」。

根據橋水基金提交的最新第三季度持倉報告，減持標普 500 指數 ETF、大舉增持新興市場 ETF，其中加碼多檔中概股，包括阿里巴巴、京東、拼多多、百度、好未來；對黄金的持倉未變。

達里歐也看好人民幣成為儲備貨幣重要性漸高，指出雖然中國人民幣作為準備貨幣、與金融市場的發展進程，過去幾十年來都落後於中國在全球貿易與經濟的規模占比，但「最後勢必會趕上」。