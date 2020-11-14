〈國巨擴大在台投資〉高階應用比重朝8成邁進 下個5年擬再增新廠

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘今 (14) 日指出，主要產品應用在車用相關的比重已達 35%，高階應用比重將從 7 成朝 8 成邁進，陳泰銘也預告，下個 5 年還要在台灣增設新廠，強化高階應用，縮小與日系領導廠商的差距。

陳泰銘表示，過去國巨一般標準品比重占整體 60-65%，受景氣波動影響較大，但併購基美、普思後，高階應用直接跳增至 7 成，一般品下滑至 3 成，高階產品比重持續往 8 成提升，擺脫景氣循環高度波動影響。

在車用方面，國巨也列為佈局重心，公司指出，目前各產品線應用在汽車、車電相關營收比重來看，MLCC 有 50%、坦質電容 40%、晶片電阻 20%、無線及電源 35%；以此換算，國巨產品應用在車用的占比為 35%。

陳泰銘透露，將持續朝向高階應用佈局，過往比較少做 5G、IoT 等，絕對不會缺席，而目前產能策略來看，一般品會維持滿足客戶需求，其餘產能全力支援車用、工業、5G、IoT、醫療、航太等高階應用。

國巨大發三廠投產後，規模上已經逐漸接近日系領導廠商，而因應高階佈局，也已經籌備下個 5 年計畫，將在台灣再新增一個生產基地，但目前地點跟規模都還在評估。

針對外界關注，是否將再發動併購，對此，陳泰銘坦言，目前在一些關鍵零組件產品線還是有補足的空間，但不會隨便買公司，會考量策略、技術、產品，並對全球化布局有幫助才會列入考慮，讓國巨成為更強的零組件解決方案領導廠商。