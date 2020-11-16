長期投資勝過短進短出 看好美股及ESG表現

雖然美國總統選舉結果大致底定，全球股市持續上漲，但從近期資金流向觀察發現，不少投資人仍擔心疫情發展及選舉結果是否翻盤，抱持著「有賺就跑」的心態，使市場波動更加明顯。「鉅亨買基金」表示，從近三年及近百年的數據來看，長期持有的投資報酬表現相較短進短出來得亮眼，加上短線操作容易產生過多的交易成本，資金閒置也會壓縮投資報酬，只要選對資產長期投資，才是理財明智之舉。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，大部分喜歡短線買賣的人，是因為認為這樣比較安全、比較不容易賠錢，但事實剛好相反。以標普 500 指數過去三年資料回測，如果投資人在獲利 5%、7% 就獲利了結，約過 7 天基金入帳後開始等候買進點，以此方式週而復始，結果不停利、長期持有比設定停利的人，累積報酬率還要高出近 10%。若將時間拉長至近百年來看，持有期間越短，賠錢的機率越高，所承受的波動度也增加。以持有三個月和持有三年比較，持有三個月的賺錢機率為 63%、賠錢機率是 37%，報酬波動度為 40%，而持有三年賺錢及賠錢機率分別為 78% 及 22%，報酬波動度則大幅降至 11%。

張榮仁另指出，停利除了會壓縮獲利空間之外，也會面臨交易手續費（不論是申購手續費或短線交易費用）侵蝕投資報酬的風險，設定的停利目標越低，交易也會越頻繁，交易費用也就越多。另外，如果讓資金閒置時間變多，更會阻礙複利發揮最大的效果。一旦市場意外強勁上漲，更有可能再也找不到進場點。因此，建議投資人選擇長期趨勢看好的資產，以中長期佈局為投資策略。

在長期看好的資產部份，張榮仁分析，由於拜登幾乎可確定贏得美國總統大選，因此拜登政見涉及的氣候變遷、乾淨能源與基礎建設等概念股是未來看好的標的。雖然參議院選舉結果可能延至明年一月才會塵埃落定，縱使仍由共和黨持續主導，拜登政府也可透過行政命令的方式，督促各部會將乾淨能源、環境保護等議題列入優先考慮因素，在常規預算的使用上，依然能間接幫助相關產業發展。

另外，從 1978 年以來，民主黨分別於柯林頓與歐巴馬總統任內經歷過喪失國會主導權的時期，股市表現反而異常亮眼。美國成長類股與美國大型類股平均上漲 16.6% 與 15.4%，表現較落後的美國價值與小型類股也都有超過 11% 的平均漲幅。

隨著美國選舉變數降低之外，疫苗研發獲得極大的進展，亦為市場注入強心劑。張榮仁表示，由於各國央行持續維持低利率及寬鬆貨幣政策，更有助於經濟復甦之路，持續看好美國股市後市表現。建議投資人可以美國股票型基金為佈局核心，另搭配「鉅亨買基金」以永續投資 (ESG) 商機為主題的「永續投資王」基金投組，今年底前申購該基金投組都享零手續費優惠，多加善用更有助提升投資收益。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料期間：1927/12/30-2020/10/31。 以上為標普 500 指數短中長期持有之報酬 (以美元計算) 及波動度。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

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