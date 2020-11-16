全台無薪假11317人持續好轉 實施家數不減反增

勞動部今 (16) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，截至 15 日止，共計 467 家、11317 人實施，總人數持續減緩，單周下滑 379 人，回到疫情爆發初期的水位，不過，越來越多中小型企業撐不住，實施家數反而較上周略增 12 家。

勞動部公布勞工行政主管機關通報，因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位共計 467 家、11317 人，相較 6、7 月高峰期，實施無薪假人數已驟降約 65%，情況明顯改善。

重災區製造業無薪假人數持續趨緩，單周減少 335 人，來到 7517 人。以四大工業來看，化學工業營運受油價影響大，仍是無薪假的重災區，維持在 35 家、3874 人；金屬機電工業明顯改善，單周減 160 人，降至 2675 人；資訊電子工業及民生工業互有增減，分別來到 468 人、500 人。

由於邊境仍未開放，批發及零售業、運輸及倉儲業本周無薪假皆較上周略為上升，也有越來越多中小型企業開始實施無薪假措施，目前分別來到 1663 人、1016 人。

值得注意的是，以縣市分布來看，本期無薪假改善最多為高雄市，從上周的 1183 人降至 896 人，銳減 287 人；新北市及桃園市則較上周攀升。

勞動部日前決議，延長實施「安心就業計畫」，期限延至明年 6 月，勞工無薪假補貼的領取上限也一併延長至 12 個月，補貼方式為勞工前一年內現職雇主投保的 12 個月平均月薪，與無薪假期間的每月薪資差額的五成，按月發給，每人每月最高可領 11000 元。