無薪假補貼延至明年6月底 許銘春：領取天花板放寬至12個月

勞動部公布最新減班休息 (無薪假) 統計，截至 1 日止，全台共計 685 家、13303 人實施，較上周略為增加。勞動部長許銘春今 (2) 日透露，由於國外疫情仍嚴峻，「安心就業計畫」延長至明年 6 月底，勞工無薪假補貼也將打破天花板，每人領取上限從 6 個月放寬至 12 個月。

許銘春今天上午前往立法院備詢，她指出，雖然目前減班休息的情況已逐月遞減，但台灣是貿易島國，依舊有 1 萬多人受影響，且其他國家新冠肺炎疫情仍嚴峻，所以勞動部認為，應該將安心就業措施再延長至與紓困條例的期限相同。

勞動部安心就業計畫原先規劃實施至今年底，為配合紓困條例到明年 6 月底的效期，且部分產業無薪假狀況仍不明朗，因此，勞工補助措施將延長至明年 6 月底，相關法制程序正在作業，一旦完成就會公告。

媒體詢問，安心就業計畫中，原規定勞工最長可以領取 6 個月的無薪假補貼，期限是否會一起延長？許銘春回應，由於考量疫情持續影響，所以補貼領取上限也將一併調整為 12 個月。

根據勞動部統計，截至 1 日，實施無薪假共計 13303 人，較上周略為增加 119 人。製造業單周下滑 67 人，來到 8220 人，變動不大，其中，重災區化學工業減少 218 人，來到 4041 人，金屬機電工業則上升 225 人，來到 2821 人。此外，批發及零售業、運輸及倉儲業皆同步較上周增加，分別來到 2139、1243 人。