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沙烏地阿美再度發債 到期年限3到30年不等

鉅亨網編譯陳達誠
沙烏地阿美再度發債 到期年限3到30年不等 (圖片：AFP)
沙烏地阿美再度發債 到期年限3到30年不等 (圖片：AFP)
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根據《路透社》週一 (16 日) 報導，沙烏地阿拉伯國有石油公司的沙烏地阿美 (Saudi Aramco)(2222-SE) 於同 (16) 日，與高盛、花旗、匯豐、摩根大通、摩根士丹利，以及 NCB Capital 等公司簽下契約，將發行多種到期年限不同的美元計價債券。

這項消息是因為沙烏地阿美向證券交易所提出文件而曝光。

根據銀行團成員之一的說法，包銷集團名單當中也出現瑞穗 (Mizuho)、三菱日聯、SMBC 日興等多家日本銀行。

債券的到期年限分成 3 年、5 年、10 年、30 年不等，金額各超過 5 億美元。業者透露，未來會根據市場狀況，也有可能發行到期年限達 50 年的債券。

由於原油價格走跌還有肺炎疫情干擾，今年中東的石油公司也都透過債券市場來進行資金調度，從年初以來的發行額度也已經突破了 1000 億美元

沙烏地阿美在去年 4 月發行了 120 億美元的公司債，超額認購逾 7 倍之多。在如此強勁需求下，也使得當時沙烏地阿美的公司債殖利率，罕見的比該國公債還要低。

沙烏地阿美在 11 月初公布今年第 3 季獲利，較去年同期大跌近 45%，不過也合乎市場預期。

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