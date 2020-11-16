〈RCEP簽署〉分析師：比起經濟利益 RCEP主要是中國在地緣政治的勝利

中國與其他 14 個亞太國家週日 (15 日) 簽署了全球最大的貿易協定，分析人士認為，此舉將進一步提升中國在亞太地區的政治和經濟影響力。

週日所簽署的《區域全面經濟伙伴關係 (RCEP)》，共覆蓋 22 億人口的市場和 26.2 兆美元的生產毛額，但分析人士認為，RCEP 的經濟利益是微不足道的，將需要數年才能實現，但明顯可見的，是中國在地緣政治的勝利。

他們補充說，在川普美國優先的外交政策下，美國似乎由亞太撤退，目前尚不清楚拜登 (Joe Biden) 是否能領導，重新與亞太簽下大型貿易協議。

花旗銀行研究部分析師在週日的報告中說，RCEP 傳達的外交訊息可能與經濟一樣重要，對中國來說是個妙招。

參與 RCEP 的 15 國，包括澳洲、紐西蘭、中國、日本、南韓和東協 10 國，印度並未簽署，但仍有可能被允許重新加入。

RCEP 於 2012 年 11 月啟動時，美國總統歐巴馬正籌組 TPP，而川普在 2017 年退出之後，TPP 中的其餘 11 個國家繼續重新談判，並於 2018 年簽署《跨太平洋夥伴關係全面進步協議 (CPTPP)》。

與 CPTPP 相比，RCEP 的貿易協議較弱。諮詢公司 Capital Economics 亞洲經濟學家 Gareth Leather 表示，例如，原本東協之間 70% 的貿易就是零關稅進行，而 RCEP 的額外關稅削減，只會逐步生效，同時，協議距離全面實施還需要很多年。

《經濟學人》智庫的全球首席經濟學家 Simon Baptist 認為，重點在於，這個大協議讓成員國之間，特別是原先沒有雙邊貿易協議的國家，有了更深入合作的基礎。