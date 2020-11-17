任期最後幾週有大事！川普擬擴大制裁中國

週一 (16 日) 多家外媒報導，川普政府可能在未來幾週內對中國祭出一系列的制裁與行動，有意迫使拜登在 1 月 20 日上任後持續採取強硬的態度。

上週川普簽署禁止美國人投資 31 家中國軍方背景的企業，據傳，川普政府已考慮擴大該制裁名單。

美國新媒體 Axios 報導，川普計劃在任期最後幾週內，對中國公布一系列強硬政策，最終目的就是要讓拜登政府難以改變路線，在政治上站不住腳。

美國國家安全委員會發言人 John Ullyot 稱，除非中國調轉政策方向，在國際上擔起負責任的角色，否則未來的美國總統會發現，推翻川普的歷史性舉動在政治上形如自殺。

據悉，川普政府可能對中國祭出的多項制裁 / 措施，包括：

退出第一階段貿易協議，導致關稅戰升級；

加入更多中企貿易黑名單，包括螞蟻集團；

基於符合美國 PCAOB 審計標準，針對中企發布下市指令；

要求中國賠償新冠相關損失的行政命令；

對資訊和通訊技術及服務領域的商業交易增加限制；

因中國石油公司違反美國對伊朗的制裁實施制裁；

包括對香港新疆問題、美台中三角關係提升地緣政治壓力。

上週五中國成為祝賀拜登勝選的最後主要國家之一，美國財長、高盛總裁鮑爾森週一表示，即將上任的拜登政府應與中國展開新一輪的雙邊談判，以實現公平貿易和競爭。