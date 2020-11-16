夏普發表最大螢幕尺寸新機AQUOS sense4 plus

鴻海 (2317-TW) 旗下夏普再發表新機，今 (16) 日宣布，AQUOS sense4 plus 手機，台灣領先日本首發上市，而 AQUOS sense4 plus 配備 6.7 吋的螢幕，也是最大的螢幕尺寸的 AQUOS 智慧型手機。

規格來看，SHARP AQUOS sense4 plus 內建 8GB 記憶體以及 128GB 儲存空間，並搭載高通驍龍 720G 處理器，更有內建高通驍龍 Elite Gaming 遊戲優化調整功能，能在在遊玩時提供沉浸式的遊戲體驗。

夏普表示，AQUOS sense4 plus 也是首款支援 90Hz 的螢幕更新率與 120Hz 的觸控採樣率的機種，配備 6.7 吋的螢幕，結合高階影像技術 Rich Color Technology Mobile，並搭配高輸出立體聲喇叭，提升影像和遊戲體驗。

相機方面，AQUOS sense4 plus 四鏡頭主相機搭載 4800 萬像素主鏡頭與 F1.79 大光圈，強化低光源環境拍照功能，以及 500 萬像素超廣角鏡頭、190 萬像素微距鏡頭與 190 萬像素景深鏡頭；雙前置鏡頭分別為 190 萬像素景深與 800 萬畫素。

同時，AQUOS sense4 plus 提供多重 AI 人工智慧模式，也是同級手機唯一配置防水 IPX5/IPX8 防水 IP6X 防塵規格。