〈財報〉京東Q3調整後淨利大增80% 年度活躍用戶突破4.4億人

中概股京東 (JD-US) 週一 (16 日) 公布 2020 年第 3 季財報，繼上季營收寫下 10 季新高後，隨著中國消費市場持續復甦，京東 Q3 營收報人民幣 1742 億元，non-GAAP 淨利較去年同期大增 80%，雙雙優於市場預期，年度活躍用戶數亦較去年同期增 32%。

財報發布後，京東美股盤前交易一度跌逾 5％，隨後快速反彈。台北時間晚間接近 21 時，京東盤前小跌近 1％。

京東盤前股價 (圖：Investing.com)

Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：人民幣 1742 億元，年增 29.2%，優於 FactSet 共識預期的 1697.2 億元

營業利潤：人民幣 44 億元，去年同期為 50 億元

歸屬於普通股股東淨利：人民幣 76 億元，去年同期為 6 億元

稀釋後 ADS：人民幣 4.7 元，去年同期為 0.41 元

年度活躍用戶數：4.416 億，年增 32.1%

Q3 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

營業利潤：人民幣 53 億元，去年同期為 30 億元

歸屬於普通股股東淨利：人民幣 56 億元，年增 80.1%

稀釋後 ADS：人民幣 3.42 元，去年同期為 2.08 元，優於 FactSet 共識預期的 2.71 元

財報指出，京東 Q3 總營收達人民幣 1742 億元，年增 29%，優於市場預期，其中淨服務達人民幣 228 億元，年增 42.7%，日用商品銷售營收為人民幣 581 億元，年增 34.8%。

從零售業務來看，截至今年 10 月，京東付費會員計劃「京東 Plus」會員數已突破 2000 萬，為滿足會員在娛樂、旅遊各方面需求，京東進一步擴大會員福利範圍，並與其他優質品牌和服務供應商合作的打造聯合會員資格。

此外，京東 8 月宣布與中國最大旅遊網站攜程建立合作夥伴關係，為後者帶來用戶、流量及管道資源，幫助提升市場行銷和營運能力，以取得後者的核心服務供應鏈，包含飯店住宿、交通等業務。

京東董事長兼執行長劉強東表示，過去一年以來新增活躍用戶共超過 1 億，顯示京東的品牌影響正持續擴大。

儘管面臨疫情不確定性，京東仍持續創造就業機會。截至 2020 年 9 月 30 日，京東體系上市公司及非上市公司員工總數已超過 32 萬人，光疫情以來就淨增加 6 萬名員工。

京東財務長許冉表示，Q3 所有產品線營收均實現強勁增長，營運效率提升加上規模效益，幫助京東實現創紀錄的獲利能力，基於獲利方面打下的強勁基礎，未來將持續投資於技術和基礎架構，來改善用戶體驗。