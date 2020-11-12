〈財報〉拼多多Q3營收成長89% 喜迎上市後首度獲利 盤前揚逾20%

中國電商巨頭拼多多 (PDD-US) 週四 (12 日) 公布今年第 3 季財報，Q3 營收年增 89%，至人民幣 142 億元，調整後淨利達人民幣 4.66 億元，實現上市 2 年多以來首度獲利，財報利好刺激股價於美股盤前大漲 21％。

台北時間週四 (12 日) 晚間 20 時許，美股盤前，拼多多上漲 21.4％，至 135.30 美元。

拼多多盤前股價 (圖：Google)

Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：人民幣 142.1 億元，年增 89%，優於市場平均預期的 122 億元

歸屬於普通股股東淨損：人民幣 7.85 億元，去年同期為 23.35 億元

商品成交總額 (GMV)：人民幣 1.458 兆元，年增 73%

年度活躍買家平均消費額：人民幣 1,993.1 元，年增 27%

平均每月活躍用戶數：6.43 億人次，年增 50%

Q3 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

營業損失：人民幣 3.4 億元，去年同期為 21.24 億元

歸屬於普通股股東淨利：人民幣 4.66 億元，去年同期淨損為 16.6 億元

根據財報，在 Q3 的 142 億元營收當中，拼多多線上服務營銷收入達人民幣 128.78 億元，較去年同期大增 92%，交易服務收入則報人民幣 13.33 億元。

另外，值得注意的是，拼多多第 3 季 non-GAAP 淨利報人民幣 4.66 億元，為上市 2 年後首次獲利。

拼多多 Q3 活躍買家平均消費額年增 27% 至人民幣 1,993 元，高於上季的 1,857 元，顯示用戶黏著度已稍微提升。執行長陳磊表示，因持續投資於用戶互動，該公司 Q3 月活躍用戶數及活躍買家均強勁成長。

拼多多今年第 3 季推出新平台「多多賣菜」，為消費者提供蔬果、乳品、肉、蛋等生鮮食品的線上下單及物流服務，盼藉疫情之勢來滿足消費者的日常買菜需求

然而，市場分析認為，長期來看，將業務拓展至生鮮蔬果雖有助於推升銷售額，但在物流和供應鏈方面支出同步增加，可能導致公司短期內難以實現獲利。

里昂證券 (CLSA) 本月初發布報告指出，隨著拼多多持續將用戶數、購買頻率及農產品銷售作為首要發展目標，其今年恐繼續處於虧損狀態。