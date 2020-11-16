小資族搶搭台積熱 盤中零股交易總成交量爆出8.1億元創新高

台積電今 (16) 日登高一呼，帶動台股大漲 278 點，再度攀上歷史新高 13551 點，盤中零股交易市場同樣買氣強強滾，總成交量高達 8.1 億元，創 10 月 26 日新制上路以來的新高，台積電 (2330-TW) 穩居人氣王，今天爆出 79 萬股的成交量，金額達 3.76 億元。

台積電今日在集中市場人氣爆棚，盤中漲幅不斷擴大，終場衝上 484 元，勁揚 4.7%，市值也攀升至 12.55 兆元，雙雙改寫新高紀錄；小資股民同步踴躍參與權王行情，台積電在盤中零股交易市場中，總成交量高達 79.19 萬股，儘管並非單日最高，但較上周五成交量高出近 4 倍，穩居熱門交易排行榜冠軍。

元大台灣 50 (0050-TW) 成分股中，台積電權重高達 48.6%，持續獲得小資族青睞，盤中零股交易市場成交量達 19.14 萬股，排名第 2；軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 也獲得買盤進駐，股價亮燈漲停，成交股數達 16.46 萬，位居第 3。

根據證交所統計，鴻海 (2317-TW)、元大高股息 (0056-TW) 盤中零股交易成交量分別為 14.56 萬股、13.08 萬股，分居第 4 及第 5 名；凱美 (2375-TW)、晶圓代工場聯電 (2303-TW)、玉山金 (2884-TW)、臺企銀 (2834-TW)、第一金 (2892-TW) 則為 6~10 名。

台股今天大漲 278 點或 2.1%，收在 13551 點，不僅改寫歷史新高價，也創近 4 個月來單日最大漲幅，成交值達 2300 億元之上，半導體族群為盤面多頭焦點，盤中零股交易市場總成交量爆出 535.4 萬股，成交金額高達 8.11 億元，創新制上路以來的新高紀錄。