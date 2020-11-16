三大法人買超台股263.65億元 外資大買晶圓雙雄達132億元

台股大盤今 (16) 日收盤大漲 278 點，以 13551.83 點創歷史新高點，成交值 2346.91 億元，主要仍在台積電 (2330-TW) 創新高價帶動貢獻大盤漲點 182 點，外資、陸資買超金額則達 228.7 億元，其中買超台積電及聯電 (2303-TW) 合計金額 132 億元。

外資及陸資今日買超台股 228.7 億元、投信賣超 0.63 億元，自營商買超 35.58 億元，合計買超 263.65 億元。期貨市場方面，今天外資未平倉多單口數減少 5244 口，累計未平倉合約口數降至 29986 口。

今天外資在集中市場買超較多的個股為，聯電、台積電、長榮、中信金、南亞科、鴻海、元大金、仁寶、中鋼、台新金。今天外資在集中市場賣超較多的個股為，群創、友達、中石化、力麗、大亞、中纖、彩晶、正文、金寶、長榮航、中興電。

今天投信在集中市場買超較多的個股為，旺宏、聯電、寶成、台化、南亞科、泰鼎 - KY、台表科、台光電、環泥、啟碁。今天投信在集中市場賣超較多的個股為，台聚、長榮、中興電、裕隆、仁寶、友達、合勤控、世紀鋼、華新、南帝。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為，聯電、鴻海、台積電、旺宏、奇鋐、日月光投控、晶豪科、萬海、南亞科、佳世達、全新；今天自營商在集中市場賣超較多的個股為，群創、中信金、友達、嘉聯益、彩晶、兆豐金、國碩、緯創、開發金、中鋼。

證券分析師黃漢成指出，目前台股資金充沛，外資可望成為回補台股的最大動能，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，目前的台股資金行情帶動下，市場量能配合得宜，在美股走強之下，台股大盤可望以沿著 5 日線的支撐向上持續攻堅。