大選落幕+疫苗報喜 美股單周吸金逾300億美元史上新高

美國大選落幕，新冠肺炎疫苗研發報喜，驅使國際資金大舉進駐股票基金，根據最新 EPFR 統計，美股基金憑藉優於預期的經濟數據和企業獲利，吸引國際資金強力回補，上周爆出 324.65 億美元的大量，創下有紀錄以來次高的單周淨流入金額，奪下全球股票吸金王霸主寶座。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，伴隨美國總統大選結果逐步明朗，市場不確定性大幅度消弭，加上美國近期不論是經濟數據還是企業獲利等基本面皆優於預期，疫苗正面進展、聯準會也承諾提出額外措施穩定市場，帶旺近期美股表現強勢，美股基金也在國際資金回心轉意挹注下，上周爆出超過 324 億美元的單周淨流入。

林雅慧進一步指出，美股 11 月以來雖然反應總統選後與而大漲，但集中於先前跌深的能源、金融、航空觀光等價值股，先前受惠疫情需求的科技股反出現拉回。由於美國染疫人數再攀高，且新一輪財政刺激方案尚無進展下，短線市場波動恐加劇，建議投資應回歸基本面，以長期布局角度參與具增長優勢的族群。

安聯投信表示，上周在疫苗實驗數據正面、美國總統大選結果逐漸明朗化以及指標企業財報告捷等利多消息激勵下，雖肺炎疫情嚴峻，但美股指數整體表現仍為正面，其中又以多數為景氣循環、航運觀光金融等過去受到疫情衝擊較大產業為主的道瓊指數較為亮眼。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，在疫苗傳出實驗數據正面，有望加快問世腳步後，帶動價值股表現突出，甚至有優於成長股態勢，主因是疫苗帶動市場對於經濟重啟的信心。

謝佳伶指出，因基期較低之故，美股價值股於明年的 EPS 成長增幅有望超過 20%，但若看 2020 年到 2021 年的年均複合成長率 (CAGR)，成長性股票仍以 12.7% 左右明顯優於價值型的 0.5%，若再往後至 2022 年後觀察，成長股成長幅度也表現較佳，顯示成長股受到特殊經濟事件的影響較小。

謝佳伶表示，從長線來看，包括科技、非必須消費及健康醫療產業在內的成長股在未來將持續成長