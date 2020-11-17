Moderna疫苗94.5%有效 川普盼歷史銘記 拜登祭警告

繼輝瑞 (PFE-US) 疫苗有效性高達 90% 的消息傳出後，週一 (16 日) 美國生技公司莫德納 (Moderna) (MRNA-US) 宣佈，旗下新冠疫苗第三階段初步試驗顯示，有效性超過 94%。

對此，美國總統川普推文邀功，此外，對手拜登除了道賀外，不忘警告說距結束疫情還有數月之遙。

(圖片：川普推特)

川普週一推文稱：「另一款新冠疫苗剛剛問世，Moderna 宣布疫苗 95% 有效。致那些偉大的歷史學家們，請記住，這些終結中國瘟疫 (新冠病毒) 的偉大發現，都是在我任期內發生的！」

與此同時，拜登推文祝賀：「我再次祝賀取得這一突破並使我們離戰勝新冠病毒又近了一步的傑出人員，感謝前線人員，他們日以繼夜地面抗病毒。」

(圖片：拜登推特)

拜登還警告：「今天關於第二款疫苗的消息讓我們更有理由感到希望。輝瑞疫苗與莫德納疫苗情況類似，我們還需要幾個月的時間 (全面接種疫苗)。在此之前，美國人需持續保持社交距離和戴口罩以控制疫情。」

據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 5448 萬例，死亡數突破 131 萬例。

美國累計已有超過 1100 萬確診病例，累計死亡至少達 24.6 萬例，佛州創下自 7 月份以來最高單日新冠感染例，而加州新增確診亦達 3 個月來的最高，美國各州死亡和住院人數也在攀升。

美國衛生部長阿札爾 (Alex Azar) 週一表示，美國食品藥物管理局 (FDA) 將盡速採取行動批准輝瑞和莫德納疫苗用於緊急用途。

歐洲藥品管理局 (EMA) 週一表示，已開始對 Modern 疫苗進行加速審查，這表明隨著疫苗供應的激烈競爭，歐洲批准緊急使用的速度可能將比美國更快。

然而，輝瑞和 Moderna 疫苗 (均基於 mRNA 技術) 仍然存在一個重大問題，疫苗的保護效果能持續多長時間？仍有待時間來解盲。