疫情增溫 韓國宣布首都圈防疫等級升至1.5

周二 (17 日) 韓聯社報導指出因新冠肺炎疫情影響，韓國緊縮首都圈的社交距離政策，將防疫等級提升至 1.5 級。

韓國總理丁世均表示，近一周首都圈的新增確診新冠病例日均超過 100 例，首都圈防疫已面臨巨大危機，因此將防疫等級升至 1.5 級。

韓國中央災難安全對策本部 16 日曾表示，防疫部門暫定從 19 日 0 時起將首都圈和江原道的社交距離限制措施級別上調至 1.5 級，並在做最後協商。

(圖片: AFP)

這次防疫政策是韓國在本月份重新修訂的版本。韓國中央災難安全對策本部在 11 月初對外宣布，將全面調整保持社交距離措施的分級標準及實施方案，以構建更精準的防疫體系。

新版保持社交距離政策在原有 3 級防疫等級上進一步細分，增加 1.5 級和 2.5 級，同時各級別標準在不同地區將有所區別。

根據新標準，1 級為生活防疫階段，保證疫情控制在醫療體係可承受的範圍內，首都圈一周內日均新增病例在 100 例以下，非首都圈在 30 例以下，江原道、濟州道等醫療機構較少的地區在 10 例以下。

假如日均新增病例數超過上述標準，同時 60 歲以上單日新增確診病例達到一定水準，則防疫等別上調至 1.5 級。

新增確診病例數繼續上升並達到一定疫情擴散規模，則防疫等級上調至 2 級，此時將禁止舉行 100 人以上的聚集活動，限制公共設施人數，室內必須戴口罩，違規者將被罰款。1.5 級和 2 級被劃分為地方流行階段。

2.5 級和 3 級則為全國流行階段，2.5 級時將禁止 50 人以上的群聚性活動，3 級時將禁止 10 人以上群聚性活動。

