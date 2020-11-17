〈陸股盤後〉債務違約滾雪球 上證下滑0.2%

道瓊、標普、費半齊創新高，但對 A 股無太大助益，周二 (17 日)A 股三大指數開低走低，科技類股成重災區，創業板指一度重挫 3%，傳產則扮演起撐盤角色，使得上證跌幅有效縮減。

近期中國國企債務違約的問題接二連三爆發，影響市場人氣。中國發改委今日已表態將著手因應債務風險問題，包括密切關注相關債券的按時付息情況。

技術分析來看，上證目前陷入 3400 點的被套賣壓，加上市場無太多利多消息，使得指數反彈量縮，動能不足，下跌則帶量。至於創業板指則回檔接近箱型整理的下限，近期可能將測試底部支撐力道。

盤面上，港口、銀行、地產、汽車、餐飲等類股漲幅較大，太陽能、疫苗、鈷等族群跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指下滑 0.21%，報 3339.90 點；深證成指下跌 0.85%，報 13732.52 點；創業板指下挫 2%，報 2658.09 點。今日滬深兩市合計成交額人民幣 8535 億元，日增 6.5%。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 0.53 億元，其中滬股通買超人民幣 15.31 億元，深股通賣超人民幣 14.78 億元。

產業消息

華為落實出售旗下榮耀品牌，買家卻未見之前媒體曾多次提及的 TCL 及神州數碼，導致前者股價重挫 4.2%、後者跌停。

紫光集團驚傳債務連環爆，繼上周傳出一筆人民幣 10 億元信託貸款無法展期後，再爆出即將到期的人民幣 13 億元私募債恐出現違約，且後續可能將引發美元債券的交叉違約。紫光概念股下挫，紫光學大重挫 4.7%、紫光國微下滑 1%。

法人觀點

分析師表示近期不少國營企業相繼出現債務違約，甚至有人質疑國營企業可能故意將違約債務轉出至表外。目前中國國務院已下達指示，要求主管機關評估信用市場的風險情況，防止風險擴大至其它金融市場或出現系統性風險。面對像是滾雪球般的債市風險，短線可能影響股市投資人的信心。