〈美股早盤〉確診數衝高拖累美股自高點回落 道瓊早盤跌逾300點

美國新冠病毒確診數持續攀升，迫使各州紛紛採取防疫限制措施，美股週二 (17 日) 自前一天的新高水平回落，道瓊工業指數早盤跌逾 300 點或 1％，標普 500 指數跌 0.7％，費半跌 0.5％，那斯達克指數跌 0.1％。

根據約翰霍普金斯大學數據，美國週一 (16 日) 新增確診數達 16.6 萬例，新增死亡 995 例，使累計確診數來到 112 萬，累計死亡達 24.7 萬。因氣溫下降導致疫情急遽惡化，美國紐澤西州、愛荷華州、密西根州、加州以及費城等地區陸續採取新一輪限制措施。

經濟數據方面，美國 10 月零售銷售月增率 0.3％，較修訂後前值 1.6% 大幅回落，且低於市場預期。美元和 10 年期美債雙雙走跌。

個股消息部分，在標普道瓊指數公司宣布，準備在 12 月 21 日將特斯拉加入標普 500 指數後，特斯拉早盤飆逾 11％，此舉有望激發看漲投資人，推動股價持續走高。今年迄今，特斯拉股價已成長約 480％。

另外，受到亞馬遜「Amazon Pharmacy」在美國上線消息影響，大型藥物零售商 Walgreens 和，CVS Health 早盤均跌逾 7％。

沃爾瑪和 Home Depotq 盤前發布財報後，早盤分別跌 1.7% 和 3.3%。

截至台北時間週二 (17 日)21 時許：

道瓊指數下跌 303.63 點或 - 1.01%，暫報 29646.81 點

那斯達克下跌 12.88 點或 - 0.11%，暫報 11911.25 點

標普 500 指數下跌 24.78 點或 - 0.68%，暫報 3602.13 點

費半下跌 13.41 點或 - 0.52%，暫報 2557.57 點

台積電 ADR 下跌 3.09% 至每股 97.63 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.878%

紐約輕原油下跌 0.90% 至每桶 40.97 美元

布蘭特原油下跌 0.82% 至每桶 43.46 美元

黃金下跌 0.03% 至每盎司 1887.20 美元

美元指數下跌 0.29% 至 92.365 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 11.45％，至 454.83 美元。

標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 週一 (16 日) 宣布，特斯拉將在 12 月 21 日開盤前納入標普 500 指數。

納入標普 500 指數的相關預期，已帶動特斯拉今年股價大漲近 5 倍，目前其市值接近 3,900 億美元，成為歷史上納入標普 500 指數時市值最大的企業。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 1.62％，至 3,181.86 美元。

亞馬遜週二 (17 日) 宣布在美推出線上藥局服務「Amazon Pharmacy」，允許消費者自行動裝置或電腦線上訂購處方藥，同時提供送貨服務，亞馬遜 Prime 會員可享有折扣及免費 2 天到貨優惠。

進軍藥品零售市場消息震撼其他同業，連鎖藥局 CVS(CVS-US)、Walgreens(WBA-US) 和 Rite Aid(RAD-US) 盤前均大幅下跌。

百度 (BIDU-US) 早盤下跌 3.07％，至 143.30 美元。

第三季財務重點：

營收人民幣 282 億元，年增 1%。

營利人民幣 61.6 億元，年增 161%。

營利人民幣 76.4 億元，年增 107%。(non-GAAP)

調整後 EBITDA 人民幣 90.7 億元，年增 77%。

純益人民幣 137 億元。

純益人民幣 70 億元，年增 59%。(non-GAAP)

稀釋每 ADS 人民幣 39.79 元。

稀釋每 ADS 人民幣 20.35 元，年增 61%。(non-GAAP)

百度核心第三季財務重點：

營收人民幣 214 億元，年增 2%。

營利人民幣 74 億元，年增 43%。

營利人民幣 85.1 億元，年增 37%。(non-GAAP)

調整後 EBITDA 人民幣 98.2 億元，年增 31%。

純益人民幣 144 億元。

純益人民幣 74.9 億元，年增 19%。(non-GAAP)

每日關鍵經濟數據：

美國 10 月零售銷售年增率報 5.7%，前值 5.3%

美國 10 月零售銷售月增率報 0.3%，預期 0.5%，前值自 1.9% 下修至 1.6%

紅線：美國零售銷售年增率，綠線：美國核心零售銷售年增率 (圖：Zerohedge)

美國 10 月工業產出月增率報 1.1％，預期 1.0%，前值自 - 0.6% 上修至 - 0.4%

美國 10 月產能利用率報 72.8％，預期 72.3%，前值自 71.5% 上修至 72.0%

台北時間晚間 23:00 將公布美國 11 月 NAHB 房產市場指數，預期 85.0，前值 85.0

華爾街分析：

Stone Investment Partners 投資長 Bill Stone 表示：「在經濟復甦下，價值型企業和小型企業受到的影響通常較顯著，新冠疫苗是個明顯的利好因素，時間會證明這種趨勢是否能持久。」

德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師發布報告表示，儘管昨天的疫苗消息對市場的影響不如上週大，但它持續推動市場的類股輪動，與輝瑞和 BioNTech 類似的疫苗技術，已經提高了市場對於 Moderna 的預期，這無疑是一項非常好的消息。