〈美股盤前要聞〉前一天創歷史新高後 美股週二盤前走弱

在週一美股道瓊指數與標普 500 指數均寫紀錄新高之後，美股週二盤前偏弱，市場相對平靜。

1. 週一因疫苗利多創高後 美股盤前上衝乏力

道瓊指數期貨週二開盤前下跌約 168 點或 0.5%，標普 500 期貨跌約 0.5%，那斯達克 100 期貨漲近 0.1%。

週一由於 Moderna 發布數據，表示其新冠病毒疫苗有效性超過 94%，提高了人們對經濟快速復甦的預期，道瓊指數及標普 500 指數在收盤時創下歷史新高。

週一美股反彈主要由價值股領軍，iShares Russell 1000 Value ETF 上漲 1.9%，相較之下，成長股代表的 ETF 僅上升 0.5%。

2. 亞馬遜推出藥房業務 衝擊相關個股

亞馬遜正在通過一項名為 Amazon Pharmacy 的新產品進入售藥業務，這項服務允許美國的客戶訂購處方藥，並進行家庭送貨，包括為亞馬遜 Prime 會員免費送貨。

在 2017 年加強內部討論，並於 2018 年收購 PillPack 之後，亞馬遜一直在悄悄地發展其藥房產品。藥房業務在美國非常複雜且競爭激烈，亞馬遜藥房部分基於 PillPack 的基礎設施，包括藥房軟體、配送中心以及與健康計畫的關係。

週二宣布的亞馬遜藥房 (Amazon Pharmacy) 是亞馬遜迄今，進軍 3000 億美元藥房市場的最大計畫，並威脅到傳統藥店 (如 CVS 和 Walgreens)，以及其他提供藥房服務的大型零售商的地位。

Walgreens 盤前跌 10%，CVS 盤前挫 6%。

3. 特斯拉確定年底前納入標普 500 指數 盤後飆漲

標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 週一 (16 日) 宣布，特斯拉 (TSLA-US) 將於 12 月 21 日開盤前納入標普 500 指數，根據週一收盤價來看，特斯拉加入後將成為標普 500 指數中市值前 10 大企業之一，特斯拉盤後股價應聲大漲逾 13%。

特斯拉將於 12 月 21 日市場開始交易前加入標普 500 指數，並成為標普 500 指數中有史以來最大的新晉成份股，權重將落於波克夏海瑟威 (BRK.A-US)、嬌生 (JNJ-US) 以及寶僑 (PG-US) 之間。

標普道瓊表示，將聽取投資界看法，決定一次納入還是分兩次納入，至於被取代的企業則將於稍後公布。

4. 傳 FAA 將於週三批准波音 737 Max 飛機復航

據《彭博》引述了解計畫的人士說，美國監管機構計劃在週三 (18 日) 公布期待已久的最終許可要求，波音公司的 737 Max 飛機料將在停飛 20 個月後恢復服務。

這位知情人士說，美國聯邦航空管理局 (FAA) 已經開始將其時間表通知航空業。

FAA 發言人拒絕置評。FAA 局長 Steve Dickson 在 11 月 9 日發表書面聲明，表示預計將在未來幾天內宣布這一消息。

5. 華為剝離旗下榮耀智慧手機業務

受美國制裁打擊，華為難以取得手機晶片，最終華為決定將旗下榮耀智慧手機業務，出售給由深圳政府率領的財團，資產出售價格不詳。

買方財團由深圳市智慧城市科技發展集團率領，與包括蘇寧易購在內的 30 餘家榮耀代理商和經銷商共同構成。交易完成後，華為不再持有榮耀任何股份。

華為在一份聲明中說，這次收購是榮耀相關產業鏈發起的一場自救，近來由於產業要素不可持續獲得，消費者業務遭遇了巨大壓力。