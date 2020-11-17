台積電股價氣勢如虹 盤中零股交易金額比重突破4成

權值股王台積電股價今 (17) 日盤中衝破 500 元關卡，連帶炒熱零股交易行情，證交所統計，盤中零股交易上路以來，台積電在成交金額與成交股數雙雙居冠，其中單日平均成交金額近 2 億元、比重超過 4 成，堪稱小資族的心頭好。

證交所統計，盤中零股交易上路至 11 月 13 日止，在小資族熱捧帶動下，讓台積電穩坐交易王寶座，單日成交金額高達 1.97 億元，成交金額占盤中零股交易比重達 41%，將大立光、聯發科等權值股狠甩在後。

成交股數部分，台積電單日平均成交張數高達 443 張，占盤中零股交易比重高達 1 成，領先元大高股息、玉山金與元大台灣 50 等熱門標的。

根據證交所統計，盤中零股交易單日平均交易額前 10 大標的分別為：台積電 1.97 億元、大立光 0.58 億元、聯發科 0.22 億元、元大台灣 50 平均單日交易額 0.11 億元，國巨 0.08 億元。

另外，鴻海平均單日交易額 0.07 億元，敦泰平均交易額 0.06 億元、元大高股息 0.05 億元，祥碩與統一超的單日平均成交額分別為 0.04 億元。

交易股數部分，前 10 大交易標的仍以台積電居冠，單日平均交易張數 443 張，其他個股還包括：元大高股息 190 張、玉山金 148 張、敦泰 112 張、元大台灣 50 單日成交量 105 張。

另外，鴻海單日成交股數約 90 張、第一金 76 張、聯電 72 張、長榮與元大金分別為 64 張、59 張。