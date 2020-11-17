搶攻藥品零售市場！亞馬遜在美啟用線上藥局服務「Amazon Pharmacy」

自 2018 年收購線上藥局 PillPack 後後，電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 週二 (17 日) 終於在美國推出線上藥局服務「Amazon Pharmacy」，搶攻美國藥品零售市場。消息傳出後，醫療保健類股 CVS 和 Walgreens 盤前分別下挫 7% 和 10%。

亞馬遜表示，本週起，18 歲以上客戶能夠在全美 45 州使用「Amazon Pharmacy」服務，客戶可藉由行動設備或電腦完成所有藥物交易，醫師可將處方藥直接發送至 Amazon Pharmacy，消費者也可指定自其他藥物零售商調貨，亞馬遜將使用工具來檢視醫師是否合法開立處方藥，同時防堵詐騙行為。

據了解，亞馬遜藥局服務提供藥物包含學名藥和原廠藥，除了避孕藥外，消費者還能取得常用處方藥如胰島素、外用類固醇乳膏、用於控制血糖的二甲雙胍 (metformin) 及偏頭痛治療藥物舒瑪普坦 (sumatriptan)，部分鴨片類藥物 (opioids) 以及維生素和其他補給品則不提供。

此外，Amazon Prime 會員可享有額外折扣服務及 2 天的免費到貨服務，至於非 Prime 用戶可享有 5 天免費到貨服務，也可以支付 5.99 美元升級至 2 天到貨。

亞馬遜北美消費者業務高級副總裁 Doug Herrington 表示：「隨著越來越多人在家進行日常，藥局是亞馬遜線上商店非常重要且必要的服務，PillPack 為慢性病患者提供超過 6 年的藥局服務，現在，我們正在將這項業務拓展至亞馬遜，盼藉此幫助更多客戶省下時間與金錢。」

市場預計，「Amazon Pharmacy」服務恐進一步威脅 CVS、Walgreens 等傳統藥物零售商的主導地位。截至台北時間晚間週二 (17 日) 晚間 21 時許，亞馬遜盤前股價漲 2.2％，CVS(CVS-US) 和 Walgreens(WBA-US) 分別跌 7.5% 和 10%。

自 2018 年收購線上藥局 PillPack 後，亞馬遜便積極拓展其藥局服務，新服務「Amazon Pharmacy」部分運作即仰賴 PillPack 的基礎設施，包含藥局軟體和物流中心等。

雖然目前僅在美國地區推出，線上藥局市場帶來的商機仍不容小覷。

根據市場展望報告，2025 年線上藥局服務營收預計將達 1310 億美元，此外，今年處方藥產業產值為 9040 億美元，市場預計，2025 年將成長至近 1.3 兆美元。