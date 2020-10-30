〈財報〉亞馬遜獲利翻倍成長 但預告Q4成本壓力 盤後跌近2%

亞馬遜 (AMZN-US) 週四 (29 日) 於美股盤後公布第三季財報，獲利翻倍成長、營收成長 37%，但第四季營業利益不如華爾街預期，盤後股價下跌近 2%。亞馬遜預期年底購物季銷售躍升、但支出也因新設備和防疫措施而暴增，反映成本壓力帶來的挑戰。

亞馬遜股價於週四 (29 日) 上漲 1.52%，以每股 3211.01 美元作收，盤後公布財報後，亞馬遜股價開高走低，下跌 1.99% 至每股 3147 美元。

亞馬遜股價日線圖 (圖: Google)

Q3 財報關鍵數據:

營收報 961.5 億美元，年增 37%，優於 Refinitiv 預期的 927 億美元

稀釋後 EPS 報 12.37 美元，遠高於 Refinitiv 預期的 7.41 美元

營業利益報 62 億美元，優於去年同期的 32 億美元

淨利報 63 億美元，遠優去年同期的 21 億美元

營運現金流報 553 億美元，年增 56%

自由現金流報 295 億美元，優於去年同期 235 億美元

營收以業務別拆分：

北美銷售額 593.7 億美元，年增 39%，佔營收約 62%

國際銷售額 251.7 億美元，年增 37%，佔營收約 26%

AWS 報 116 億美元，年增 29%，佔營收約 12%，略高於 Refinitiv 預期的 115 億美元，第一季後已連兩季成長跌破 3 成

線上通路 483..5 億美元，年增 38%

實體通路 3.8 億美元，年減 10%

第三方銷售通路 204.4 億美元，年增 55%

訂閱服務 65.7 億美元，年增 33%

其他部門 (廣告業務為主) 報 53.9 億美元，年增 51%

亞馬遜是疫情下最大受惠者之一，亞馬遜第三季線上消費品和雜貨採購年增率持續上揚，並且陸續在全國各地新增取貨地點增加用戶的便利性。

但運貨費用也暴增，導致第三季支出年增 57% 至 150.6 億美元，是過去一年以來單季新高。

以往第三季是銷售淡季，但亞馬遜在疫情期間的銷售異常強勁，今年第三季營收表現比去年第四季傳統旺季成長約 9.96%。

亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 在聲明指出，「我們發現今年選擇在年底購物季到來之前提早購物的消費者比以往還多，表明這將是前所未有的假期旺季。我們也向一直以來為我們服務的全球員工和銷售合作夥伴致謝，感謝他們在忙碌的假期奔波送貨。」

財務長 Brian Olsavsky 在電話會議中表示，第三季循著第二季的腳步，消費者需求仍舊強勁，Prime 會員較去年同期成長，包括購物、 Prime Video 在內的功能使用率提升，Prime Video 國際用戶訂閱數在第三季年增 80% 的表現。

受疫情影響，今年 Prime Day 從往年的 7 月延後到 10 月舉行。根據亞馬遜，在全球約 1.5 億 Prime 用戶與通路商共同努力下，Prime Day 在短短幾天內的第三方銷售額超過 35 億美元，較去年成長近 6 成。

雲端事業方面，AWS 業務 116 億美元的營收雖僅占總營收的 12%，但 35.4 億美元的營業利益卻占總營業利益的 57%，不過 AWS 成長率已連兩季跌破 30% 以下，引起市場注意。

亞馬遜 AWS 業務年成長率狀況 (圖: CNBC)

2020 Q4 財測關鍵數據:

淨營收約為 1120 億美元至 1210 億美元，年增率 28% 至 38%，匯率影響約 90 個基點，分析師預期 1126.6 億美元

營業利益約落在 10 億美元至 45 億美元，低於分析師預期 58 億美元

預估新冠肺炎防疫支出將近 40 億美元

展望第四季，防疫支出持續對亞馬遜造成壓力。Olsavsky 指出，截至前三季為止，亞馬遜在防疫相關成本共花費 75 億，第四季也將增加 40 億美元。

Olsavsky 表示，儘管居家辦公趨勢帶動第三季所有網路業務營收成長，但隨著部分網路業務額外訂單已在近幾週出貨，一些業務第四季可能不如第三季。

此外，新倉庫等建設成本也成為短期影響獲利的因素，整體而言與第三季相比，第四季將面臨更多挑戰。

貝佐斯表示，今年亞馬遜是疫情間少數增聘員工的企業，共額外朝聘超過 40 萬的新員工，年增 50%；薪水方面，亞馬遜在 2 年前將全職、工讀與臨時員工的最低計時工資皆上調至 15 美元，Best Buy 與 Target 也紛紛跟進，期望日後能帶領更多大型商場業者跟上亞馬遜的腳步。

亞馬遜過去一年來的營運現金流增長 56%，達到 552.9 億美元；過去一年來自由現金流年增 26%，增加至 295 億美元。